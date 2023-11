Des hommages aux vétérans en ce Jour du Souvenir

Les vétérans du 12e régiment blindé ont été honorés un peu partout dans la région ce samedi. Plusieurs cérémonies commémoratives ont eu lieu.

Une parade s’est tenue dans les rues de Shawinigan pour se rendre au cénotaphe de la promenade du Saint-Maurice. Des cérémonies ont également eu lieu au cénotaphe de l'hôtel de ville de Bécancour, au Parc du souvenir de Nicolet, au cénotaphe de Louiseville ainsi qu’au cénotaphe de Trois-Rivières sur la place Pierre Boucher.

Ouvrir en mode plein écran Ils étaient des centaines de personnes à être rassemblées pour la cérémonie au au cénotaphe de Trois-Rivières sur la place Pierre Boucher. Photo : Radio-Canada / Kassandra Lebel

Il s’agit d’une journée des plus significatives cette année, principalement en raison du contexte actuel. Avec ce qu'on voit présentement, on voit qu'il y a encore des gens qui font des sacrifices pour sauver leur liberté et c’est des guerres religieuses malheureusement aussi là, oui pour nous autres ça a une grande signification , mentionne le vice-président de la Légion filiale 44 et porte-parole de la cérémonie du Jour du Souvenir, Réjean Boisvert.

Le symbole des coquelicots

Réjean Boisvert estime que la signification du coquelicot s’est, en quelque sorte, perdue. Ce n’est pas expliqué à nos jeunes [donc] de plus en plus les jeunes voient le coquelicot comme un symbole de guerre, mais ce n’est pas un symbole de guerre, c’est un symbole de paix , explique-t-il. Ça a été fait pour l'armistice, pour le Jour du Souvenir, qu’on se souvienne de tous ceux qui ont fait le sacrifice.

La campagne de coquelicot est mise de l’avant pour venir en aide aux vétérans. Les fonds amassés avec cette campagne sont redistribués à des organismes qui leur viennent en aide. On a beaucoup de gens avec des chocs post-traumatiques qui ont besoin d'aide. La Légion royale est là pour ça , souligne Réjean Boisvert.

D'après l'entrevue réalisée à En Direct