Le 11 novembre, pour se souvenir de « ceux qui ont porté l’uniforme avant nous »

Le capitaine Pedro Blair-Jimenez, capitaine de bataille au 12e régiment blindé du Canada, tenait à rendre hommage à ses frères d'armes pendant la cérémonie de commémoration du jour du Souvenir. Pour lui, comme pour les dizaines de militaires et de participants aux cérémonies du 11 novembre, c'est l'occasion de « penser à ceux qui ont fait des sacrifices, des fois, le sacrifice ultime ».

Originaire de la Colombie, ayant grandi dans la grande région de Toronto, le capitaine Blair-Jimenez est basé à Valcartier. Sa famille est arrivée au Canada dans les années 1980. Il est le seul à s'être enrôlé dans les Forces armées canadiennes. En grandissant, je trouvais que je devais beaucoup au pays qui m'avait beaucoup donné toute ma vie, et à ma famille aussi. Je voulais remercier le pays, donner un peu de moi.

Derrière lui, plusieurs couronnes de fleurs étaient alignées près du monument commémoratif, rappelant le caractère solennel de cette journée. Pour moi, c'est une occasion de supporter mes collègues et moi-même de me souvenir de ceux qui ont porté l'uniforme avant moi.

Quelque temps après avoir rallié les rangs de l'armée canadienne, il a été déployé en Irak, en 2017-2018. Par la suite, il a participé à des opérations domestiques dans le Grand-Nord canadien et ailleurs au pays, notamment pendant la pandémie de COVID-19.

Alain Saint-Martin, lui, n'a pas raté une seule cérémonie du jour du Souvenir depuis 1982, année pendant laquelle il s'est enrôlé. Ému, il explique les raisons de sa présence à la commémoration. Je trouve ça très important pour rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie à la patrie et au monde entier. Pour moi, c'est juste de rendre hommage à ce monde-là.

La plupart du temps, le conjoint ou la conjointe devait rester en arrière pendant nos déploiements et dans nos déploiements, on a perdu du monde proche de nous. Alors on trouve ça important de venir ici et la tristesse est là.