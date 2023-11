De l’aide pour moderniser les bateaux des crabiers de la Péninsule acadienne

Bonne nouvelle pour les pêcheurs de crabe des neiges du Nouveau-Brunswick : Ottawa et Fredericton vont financer partiellement l’installation d’une nouvelle technologie sur leurs bateaux.

Ce financement permettra d'installer des cales d'eau de mer réfrigérées sur les embarcations des crabiers. Ces systèmes permettent d’entreposer les crabes pêchés dans leur milieu naturel à bord du navire.

Selon le ministère des Pêches et des Océans (MPO), cela permet de réduire le stress subi par les crustacés, diminuer le nombre de blessures et aider à limiter la mortalité. La réduction du stress aurait également un effet sur la qualité de la chair du crabe.

Ces systèmes doivent également permettre aux pêcheurs de rester en mer plus longtemps, augmentant ainsi leur productivité et leur efficacité.

Un financement à hauteur de 670 000 dollars

Huit entreprises de la Péninsule acadienne, installées à Lamèque et Shippagan ainsi qu’un pêcheur de Bas-Cap-Pelé vont en bénéficier. Chacun va recevoir entre 71 000 et 75 000 dollars issu du Fonds des pêches de l’Atlantique, financé par les gouvernements fédéral et provincial.

Au total, ce sont 670 000 dollars qui vont être distribués. Cependant, les subventions ne financent pas en totalité l'installation de ces systèmes, dont le coût peut varier entre 142 000 et 337 000 dollars, selon l'entreprise de pêche.

Joël Gionet, président de l'Association des crabiers acadiens, croit que ce programme fédéral et provincial est un coup de pouce pour les pêcheurs de son association. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Jusqu’à présent, plusieurs membres de notre groupe ont pu profiter de cet investissement , explique Joël Gionet, président de l’Association des crabiers acadiens dans un communiqué publié par la province. Il s’agit d’un programme bien apprécié, car il améliore la façon dont nos pêcheurs travaillent dans les lieux de pêche.

La ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Margaret Johnson juge que les technologies novatrices de ce type aideront les entreprises locales à fournir des produits de la mer de qualité élevée aux marchés locaux et mondiaux.

En 2022, l’industrie du crabe des neiges du Nouveau-Brunswick a exporté pour 349,3 millions de dollars de produits.