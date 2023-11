Un chemin de croix pour rendre hommage aux vétérans

Trois ans après la création du projet, près de 450 croix représentant des vétérans tombés au combat ont été installées à North Rustico.

C'est toujours avec beaucoup d'émotions que Simon Lemay marche le long de ce chemin jonché de croix. Un moment unique pour ce vétéran canadien.

Quand je viens ici, je perds mes pensées, je m'égare. Je pense aux sacrifices et à quel point je suis fier et reconnaissant envers ce qu'ils ont fait pour moi et le Canada.

Pendant 26 ans, Simon Lemay a sillonné le monde avec les forces armées canadiennes. De l'Allemagne, en passant par Israël, Gaza, l'Égypte ou encore l'Iran et l'Iraq, il est fier d'avoir représenté son pays.

Je suis fier de dire à tout le monde que je suis un vétéran , clame-t-il, haut et fort.

Ouvrir en mode plein écran Simon Lemay a servi pendant 26 ans les forces armées canadiennes. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Plus de trente ans après avoir pris sa retraite (il s'est retiré des forces armées en 1988), il a décidé de rendre hommage aux vétérans qui, comme lui, on servit dans l'armée. Et c'est ici à North Rustico, au nord de l'Île-du-Prince-Édouard qu'il a décidé de le faire en compagnie d'amis.

La première année, cela a vraiment été une expérience. Deux de mes compagnons [des Chevaliers de Colomb] ont fait des recherches dans des églises, des cimetières. Au final, on a commencé avec 150 noms, que l'on a classés par ordre alphabétique.

Ouvrir en mode plein écran Chaque croix représente un vétéran, originaire de North Rustico et des alentours, tombé aux combats. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Aujourd'hui, ce sont près de 450 croix qui entourent le cénotaphe de la petite municipalité du nord de l'Île-du-Prince-Édouard. Un nombre qui grandit chaque année grâce au bouche-à-oreille.

Des visiteurs viennent me voir lors des cérémonies pour me dire que leurs grands-pères ou oncles ont fait la guerre, raconte-t-il.

Un regard vers la jeunesse et l'avenir

Ouvrir en mode plein écran Simon Lemay continuera de faire grandir le nombre de croix à North Rustico autant que sa santé le lui permettra. Ensuite, il espère que la jeunesse prendra le relais. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Simon Lemay espère maintenant que son projet continuera de grandir. Il promet d'ailleurs de le poursuivre le plus longtemps possible. Car pour lui, le devoir de mémoire est capital pour les futures générations.

Vous savez que si on oublie le passé, l'avenir est un peu épeurant , croit-il.

Quand les jeunes viennent avec leurs mères, ou grands-pères et que ces derniers montrent le nom sur la croix, ils écoutent les histoires. Si on ne montre pas ce qui est arrivé dans le passé aux plus jeunes, alors, peut-être que nous ferons les mêmes erreurs.

Il espère que ces jeunes poursuivront son œuvre. Celle de rendre hommage aux vétérans.