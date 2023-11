Gestion du trafic : Toronto passe à la vitesse supérieure

Le conseil municipal de Toronto a adopté cette semaine un nouveau plan de gestion du trafic afin de s’attaquer au nombre de fermetures de routes « sans précédent ».

Le nouveau programme conçu par le personnel municipal prévoit davantage d’agents de circulations aux intersections congestionnées, une meilleure coordination lors d’événements importants, et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour lutter contre les embouteillages.

Le conseiller Chris Moise, qui représente l’un des quartiers du centre-ville de Toronto, a exprimé les frustrations de ses voisins avec franchise.

Je dois l’avouer, c’est un désastre, a-t-il dit en anglais, en évitant de justesse d’utiliser un juron (Nouvelle fenêtre).

Il est plutôt difficile de se déplacer en voiture dans le quartier que représente le conseiller Chris Moise. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Dans un premier temps, la Ville collaborera avec le Service de police de Toronto pour ajouter de 10 à 13 agents pour gérer la circulation aux intersections les plus occupées pendant les heures de pointe.

D’ici au mois de mars, la Ville compte avoir 45 agents de circulation à son actif. Le personnel municipal recommande au moins une cinquantaine d’agents.

Le temps nécessaire pour la formation afin que nos agents puissent être déployés est en fait assez long, affirme la directrice de la division des services de transport de Toronto, Barbara Gray.

Ces postes sont constamment à pourvoir.

Des feux de circulation intelligents

La Ville compte également lancer un portail web répertoriant toutes les fermetures de rue à Toronto en temps réel.

Les compagnies de construction devront afficher un code QR près de chaque chantier pour les passants, afin qu’ils puissent connaître le nom du constructeur, la nature et la durée des fermetures de routes liées à ce chantier, et le numéro d’urgence à contacter, au besoin.

De nombreux chantiers sont en vigueur au centre-ville de Toronto ce qui peut causer bien des maux de têtes aux automobilistes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les codes QR devraient aider les résidents et automobilistes frustrés qui vivent près des chantiers, pense la mairesse adjointe Jennifer McKelvie.

Il y a des milliards de dollars dépensés en infrastructures et en transport public et ça sera très positif dans les années à venir, dit-elle, mais on ne peut nier les inconvénients que cela entraîne aujourd'hui.

Une route névralgique du centre-ville de Toronto a fermé en mai, et le demeurera jusqu’en 2027 pour permettre la construction d’une nouvelle station de métro pour la future ligne Ontario.

Le conseil municipal a également approuvé un plan pour acheter et installer davantage de feux de circulation s’appuyant sur l’intelligence artificielle afin de mieux coordonner le trafic de voitures, en accordant la priorité au transport en commun, en plus de tenir compte des piétons et des cyclistes.

Cinquante-neuf feux de circulation dits intelligents sont déjà en fonction un peu partout en ville et 30 autres doivent être installés d’ici la fin de l’année.

La Ville a déjà prévu 39 millions de dollars dans son budget 2023 pour le déploiement de ces feux de circulation. Le personnel municipal prévoit déjà de demander des investissements supplémentaires de 45,9 millions pour les budgets des prochaines années.

La circulation fluide est inatteignable

Les élus municipaux ont également approuvé une motion du conseiller Brad Bradford demandant au personnel municipal de mieux intégrer les travaux routiers sur les grands projets et de présenter un rapport sur ce plan au début de l’année prochaine afin de minimiser les perturbations pour les automobilistes.

Nous devons faire mieux alors que les gens perdent des heures chaque jour, coincés dans la circulation et les embouteillages, ce qui a un impact sur leur capacité à se rendre au travail, à rentrer chez eux et à retrouver leur famille , a-t-il dit.

Les embouteillages sont fréquents sur l'autoroute Gardiner au centre-ville de Toronto. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

La Ville doit améliorer l’efficacité de son système routier et encourager les résidents à utiliser d’autres options pour se déplacer, croit pour sa part le conseiller Gord Perks. Il a exhorté le personnel municipal à préciser ce que devraient être les attentes des résidents par rapport à ce nouveau plan.

Ça n’est pas un plan pour dire que Toronto devrait avoir une circulation fluide et rapide à tout moment. Ce n’est pas le but, a-t-il dit.

Ça serait un but impossible, n’est-ce pas? a-t-il demandé.

Oui, je dirai que c’est un but inatteignable, a confirmé Barbara Gray.

D’après les informations de Shawn Jeffords, de CBC News