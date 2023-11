Jamie Fox démissionne de son poste de député à l’Île-du-Prince-Édouard

Le député conservateur de l'Île-du-Prince-Édouard Jamie Fox démissionne de son poste à l'Assemblée législative.

Jamie Fox a été élu pour la première fois dans la circonscription de Borden-Kinkor en 2015. L’ancien chef de police de Borden-Carleton a annoncé sa démission vendredi. Celle-ci entre en vigueur à compter du 11 novembre. Ç’a été un privilège d’avoir été élu à l’assemblée à trois reprises et d’avoir pu travailler avec chacun de vous , a-t-il déclaré en chambre après avoir annoncé son départ.Jamie Fox a expliqué vouloir faire le saut en politique fédérale et compte se présenter pour le Parti conservateur de Pierre Poilievre lors des prochaines élections, prévues le 20 octobre 2025. J’accepte un nouveau chapitre en tant que premier candidat désigné pour le Parti conservateur du Canada dans les provinces de l’Atlantique, dans la circonscription de Malpeque , a dit Jamie Fox.Jamie Fox a notamment été chef par intérim du Partie progressiste-conservateur de l'Île-du-Prince-Édouard entre 2015 et 2017. En 2019, il est devenu ministre des Pêches.