Dans la maison de Micheline Laurencelle et Stéphane Chartrand à Shawinigan, dans le Centre-du-Québec, l’ambiance est agréable. Sur la table de la salle à manger, il y a encore quelques assiettes, les restes d'un dîner de famille. Dans la cuisine, la machine à café coule, les enfants, qui sont aujourd’hui des adultes, discutent pendant que l’un des deux gros chiens tourne autour d’eux.

Une scène de famille typique à celles que l'on pourrait voir dans le temps des Fêtes, mais qui contraste avec ce qu'a vécu cette famille lorsque le père était militaire. Aujourd'hui, le capitaine Chartrand est à la retraite, sa femme y est presque et ses trois enfants sont adultes, mais le passé a laissé des traces.

Un parcours impressionnant

Avant de commencer la rencontre, le vétéran fait visiter son bureau situé au deuxième étage. Un endroit où ses 32 années de carrière y sont exposées. Sur les murs, il y a des photos, des cadres et des diplômes, un véritable musée de sa vie militaire.

Le vétéran Stéphane Chartrand a été 32 ans dans les Forces armées canadiennes. Photo : Micheline Laurencelle et Stéphane Chartrand

C’est le destin qui a fait que je suis rentré dans les Forces, mais c'est aussi un peu à cause de mon père, parce qu'il y avait beaucoup de discipline chez nous. Il est décédé quand j’avais 11 ans. Mon père n'était pas dans les Forces, par contre mon oncle lui l'était et il a été en quelque sorte mon deuxième père , explique-t-il en pointant une photo en noir et blanc.

Grand et costaud, l'ancien militaire au sourire chaleureux raconte avec précision et fierté chaque étape de sa carrière.

Je vais y aller par ordre chronologique. J'étais membre du Royal 22e régiment de 82 à 86. J’ai ensuite fait une demande de changement de métier pour devenir spécialiste en renseignements. De 93 à 96, j'ai été muté à l'ambassade du Canada à Varsovie, en Pologne. Ensuite, en 1999-2000, c’était le Timor oriental , commente-il en montrant une carte épinglée au mur.

Le militaire Stéphane Chartrand lors de la mission de paix canadienne au Timor oriental. Photo : Micheline Laurencelle et Stéphane Chartrand

C'était dans des conditions austères, les deux premiers mois, c'était une température de 50 à 55 degrés. À mon retour, on m'a diagnostiqué une tuberculose. On devait sécuriser les villages. Les gens avaient fui vers les montagnes et il y a en a d’autres qui n'ont pas pu, malheureusement, parce que les villages avaient été incendiés. On percevait les odeurs d'incendies et de cadavres, qui ont été jetés au fond des puits , dit-il en laissant un silence après avoir prononcé ces mots.

Les reconnaissances, les promotions et les spécialisations sont trop nombreuses pour être nommées, mais son ascension dans les hautes sphères de l'armée s'est poursuivie jusqu'à sa retraite, en 2014. Celui qui s’est rendu aux grades d’adjudant-chef et de capitaine a eu une carrière impressionnante.

Stéphane Chartrand, adjudant-chef, 2003. Photo : Micheline Laurencelle et Stéphane Chartrand

Fierté et incompréhension

Au cours de ces années, le couple et les trois enfants ont déménagé d'une base militaire à une autre une quinzaine de fois, en plus d'habiter quatre ans en Pologne.

C’est adulte que j’ai réalisé vraiment l’impact de ne pas nécessairement avoir de racines. Quand on me demande d'où je viens, je réponds que je suis née à Québec. Je suis Québécoise et Canadienne, mais j'ai des racines partout au pays. Le positif, c'est que ça permet l'adaptabilité, la flexibilité, mais de déterminer qui tu es vraiment, ça prend un peu plus de temps, raconte Héloïse, l'aînée de la famille, qui habite en alternance à Kuujjuaq et Montréal.

Vivre avec des parents qui sont dans l’armée, c’est un microcosme , renchérit Joey, le deuxième de la fratrie, qui est conseiller politique en cabinet ministériel à Québec. C’est plus tard que tu vois les impacts sur ta perception des enjeux de la vie. Ça renforce ta couenne, parce que tes relations interpersonnelles sont toujours à être développées.

De gauche à droite: Héloïse Chartrand, Micheline Laurencelle, Stéphane Chartrand, Noémie Chartrand et Joey Chartrand. Photo : Micheline Laurencelle et Stéphane Chartrand

Noémie, la plus jeune, qui habite la base militaire de Borden, en Ontario, s'est jointe à la conversation en visioconférence. Elle a suivi les traces de son père et est conductrice de matériels mobiles de soutien dans les Forces armées canadiennes. Moi, je voyais partir mon père à l’aéroport et je ne comprenais pas pourquoi il partait, mais quand j’étais jeune, on est resté un bon moment à Kingston, donc je l’ai vu beaucoup. Pour moi, le métier de mon père, c’était quelque chose de gros , dit-elle avec beaucoup d'admiration dans la voix.

Il y a de la fierté et de l’incompréhension quand tu es enfant. D’un côté, tu ne comprends pas sa job, parce qu'il n’en parle pas à la maison et tu ne peux pas le questionner, en raison de la nature de son métier [le renseignement]. En même temps, tu es fier, parce que tu vois que c'est important ce qu'il fait.

Il a instauré son code de déontologie dans sa famille, la discipline, le respect, la droiture, l'éthique, mais il y avait d’autres comportements plus nocifs. C'est difficile son travail, il y avait de la colère qui ressortait, pas physique, mais dans le ton de voix. Le criage, c'était quotidien, il y a une période où c'était hard , dit le fils en toute transparence.

Le reportage de Karine Mateu à ce sujet sera présenté à l'émission Tout terrain, diffusée sur les ondes d'ICI Première le dimanche à 10 h.

De longues absences

Bienvenue aux filles de Caleb 2.0 , lance d'emblée Micheline Laurencelle, la conjointe de Stéphane Chartrand qui a été présente à toutes les étapes de la vie de son mari militaire.

On s’est rencontré en 82 et on s’est marié en 86. Déjà, je voyais dans quoi je m’embarquais, il était parti deux fois dans l’année, mais je voulais avoir des enfants. Je suis donc restée à la maison par choix. Je me suis dit que tant qu'à ne pas voir leur père, je vais leur donner mes défauts , souligne-t-elle en souriant.

Micheline Laurencelle et ses enfants Joey et Héloïse dans les rues de Varsovie, en Pologne, en 1993. Photo : Micheline Laurencelle et Stéphane Chartrand

Il y a eu de longues périodes où elle s’est retrouvée seule avec les enfants, avec les défis que cela comporte.

J'ai deux enfants qui ont 18 mois de différence et on a un seul salaire. Je vivais au seuil des familles d'ouvriers des années 50. Pour retirer de l’argent à la banque même avec un compte conjoint, il fallait l’autorisation du mari , déplore-t-elle. Il fallait être vraiment débrouillarde. J'ai fait du bénévolat. S'il n'y avait pas de services, il fallait le trouver ou le créer. On faisait ça à bras de femmes!

Quand il y a eu le verglas. Il est arrivé de travailler, il m'a dit, "je pars dans deux heures", il est revenu deux mois plus tard.

Des retours de mission difficiles

Sur la table, il y a une pile d'albums de photos de famille, dont plusieurs ont été prises dans les rues de Varsovie, en Pologne, lorsque les enfants étaient jeunes. Des souvenirs pour la plupart heureux, mais aussi sombres, car les missions laissent des traces et certaines plus que d’autres.

Quand il revenait de mission, mon père n’était plus pareil. Mais il y a surtout eu un schisme entre les premières 10 ans de notre vie et les 10 autres qui ont suivi son retour du Timor oriental, autour des années 2000. Il avait une joie de vivre qui a disparu et qui est revenue seulement quand il a pris sa retraite.

Le père que j’ai en ce moment, ce n’est pas celui que j’avais au secondaire et c'est pour le mieux , renchérit Noémie.

La raison de cet état, c'est que dans le Forces, c'est ''situation, mission, exécution''. C'est comme ça au travail, mais aussi à la maison. Même en vacances, on pense toujours aux événements qui vont suivre. On est toujours en hyper vigilance , explique le principal concerné. En faisant ça, tu crées une distance avec ta famille. Tu voulais nous protéger, mais on le ressentait quand même , ajoute, à son tour, Héloïse.

Héloïse et Joey Chartrand à Varsovie en 1993. Photo : Micheline Laurencelle et Stéphane Chartrand

Reconnaître ses émotions

Il est manifeste que des missions, comme celle au Timor oriental, ont été profondément marquantes pour Stéphane Chartrand. Ces missions sont-elles pertinentes sachant l'impact qu'elles ont sur les militaires qui y sont déployés? Comment fait-on la paix ensuite avec ces missions?

Il y a une ambivalence. Je suis fière de mon père et je pense qu'il y a une pertinence à l'armée et en même temps, on se demande : Quand est-ce qu'on s'implique? Défendre la démocratie, ça veut dire quoi? Pourquoi on envoie nos gars à l'autre bout du monde? Mais tu n'as pas le choix d'y croire pour ne pas avoir l'impression de perdre ton père pour rien , intervient Héloïse. En même temps, quand tu es dans l'armée, je pense que tu dois aussi être honnête face aux impacts que tes actions ont sur toi, mais aussi sur les communautés où tu es.

Pour Micheline, la raison de ces missions, c'est l'humain. C'est de sacrifier sa vie pour que d'autres humains puissent survivre ou avoir une amélioration de sa vie, mais il n'y a rien de parfait , philosophe-t-elle.

Au Timor oriental, moi, je sais que dans chaque village, ça a pris un certain temps, mais la situation s'est améliorée énormément. À quelque part, le Canada et le groupe compagnie ont fait leur part, ça c'est du point de vue opérationnel , répond le vétéran.

D'un point de vue personnel, plusieurs zones demeurent secrètes, même pour ses enfants, mais le travail semble commencé. Avant de sortir des Forces, je ne connaissais même pas la définition du mot émotion. Je l'ai appris, une fois à retraite , confie-il.

Une inspiration

Noémie Chartrand, la plus jeune de la famille, lors de sa qualification pour son cours de recrues en 2018. Photo : Micheline Laurencelle et Stéphane Chartrand

Pour la plus jeune, Noémie, qui est elle aussi dans les Forces armées canadiennes, cette conversion ne la décourage pas. Les temps ont changé, les conditions se sont améliorées et elle est fière de son travail, mais surtout de son père.

Ça fait six ans que je suis dans les Forces et je comprends de mieux en mieux ce que mon père a traversé. Ça m'ouvre les yeux sur sa carrière. J’ai beaucoup de respect pour mon père et je sais qu'il y a eu des moments difficiles, mais c’est un héros pour moi.