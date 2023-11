Le conseiller municipal d'Orléans Est-Cumberland, Matthew Luloff, sera le candidat du Parti conservateur du Canada dans la circonscription d'Orléans aux prochaines élections fédérales.

Le parti dirigé par Pierre Poilievre a fait part de cette nomination, vendredi, dans un communiqué de presse paru sur son site Internet.

Un autre candidat conservateur de gros bon sens s’est joint à l’équipe et nous ne pourrions être plus heureux , est-il écrit d’entrée de jeu dans la déclaration.

Originaire d'Orléans, Matthew Luloff est un caporal à la retraite des Forces armées canadiennes. Au cours de sa carrière militaire, il a entre autres été déployé lors de la mission canadienne en Afghanistan.

M. Luloff est devenu conseiller municipal à la Ville d’Ottawa en 2018. Il a été réélu lors des élections municipales de 2022.

En tant que défenseur de longue date de la prospérité économique et du développement dans ma communauté, je comprends que nous devons libérer la force de notre main-d’œuvre en réduisant la paperasserie et la réglementation excessive, en supprimant la taxe libérale sur le carbone et en restreignant les dépenses inutiles afin de faire en sorte que les gens bénéficient de chèques de paie plus élevés et de prix plus bas pour les travailleurs d’Orléans , a-t-il déclaré dans le communiqué du Parti conservateur du Canada.

Que se passera-t-il en cas de victoire aux élections?

Matthew Luloff devra céder son siège à la Ville seulement s'il remporte les prochaines élections fédérales dans la circonscription d’Orléans. Si tel est le cas, une élection partielle municipale sera alors déclenchée, mais le conseil municipal pourrait aussi nommer une personne pour le remplacer temporairement.

La libérale Marie-France Lalonde est l’actuelle députée fédérale dans la circonscription d’Orléans.

Ce n'est pas la première fois qu'un conseiller municipal tente de se faire élire au fédéral. En 2021, la conseillère municipale et mairesse adjointe de l’époque, Jenna Sudds, avait annoncé qu’elle devenait candidate libérale pour Kanata-Carleton; elle a été élue députée quelques mois plus tard.

Cette année, elle est devenue la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

Avec les informations de News