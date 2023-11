Une mère dénonce des conditions routières dangereuses pour les autobus scolaires

Une mère de famille de Val-d’Amour, dans le Restigouche, est inquiète. Elle craint de mettre ses enfants dans l’autobus scolaire en raison des conditions routières parfois périlleuses pendant l’hiver.

Mercredi matin, Mélissa Blouin, qui réside sur le chemin Perron à Val-d’Amour, a mis ses enfants dans l’autobus scolaire comme avant chaque journée d’école.

Elle est montée dans sa voiture quelques minutes plus tard et a vu l’autobus qui était toujours là, quasiment à l’arrêt avec les feux de détresse enclenchés.

Mélissa Blouin craint qu'un accident se produise en raison des conditions routières qu'elle juge trop souvent dangereuses. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

J'ai dit "oh my god, y'a quelque chose qui ne va pas" . Elle se rend vite compte qu’au sol, c’est une patinoire noire . On était sur de la glace , assure la mère de famille.

Elle décide alors de filmer la scène avec son téléphone portable. La vidéo qu’elle a postée sur les réseaux sociaux dure plus de trois minutes. On y voit l’autobus descendre très lentement la côte, avec énormément de précautions.

Elle affirme que la conductrice de l’autobus a mis une dizaine de minutes à descendre entièrement le chemin Perron à Val-d’Amour.

Des plaintes au ministère des Transports

Après avoir filmé la vidéo, Mélissa Blouin s’est plainte de la situation au ministère des Transports. Une démarche qui devient presque habituelle pour elle qui a pointé du doigt à plusieurs reprises le manque d'abrasif ou du déneigement tardif dans son secteur mais sans grand succès jusqu’ici.

Il n’y a pas d’excuse valide que rien soit fait avant les heures de l’autobus , peut-on lire dans sa publication Facebook.

D’autres parents qui résident sur des routes secondaires lui ont écrit depuis sa publication. Si tous comprennent que les routes très passantes sont prioritaires, ils estiment qu’eux aussi ont le droit à la sécurité.

Elle dit que la situation se répète souvent, trop souvent. À chaque hiver. Et là, on était juste le 8 novembre .

Elle dit craindre non seulement pour ses enfants mais pour tous les automobilistes qui empruntent ces routes.

C'était hors de bon sens. Il y a personne qui devrait sortir de chez soi dans ces conditions-là. Jamais, jamais...

Marc Thériault du District scolaire francophone Nord-Est a loué le sang-froid de la conductrice d'autobus scolaire. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

L'incident s'est vite rendu jusqu'aux oreilles des dirigeants du District scolaire francophone Nord-Est, qui a félicité le travail de la conductrice de l’autobus.

C’est sûr que quand on voit des situations comme ça, ça nous préoccupe , estime Marc Thériault, directeur des services administratifs et financiers.

Le maire de Campbellton, Jean-Guy Levesque, prévoit de transmettre ses préoccupations aux responsables des routes.

Certains parents qui habitent sur les routes secondaires aimeraient que celles-ci soient praticables avant que les autobus scolaires roulent dessus. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Mais en attendant des changements, Mélissa Blouin craint de revivre des situations similaires lors des longs mois de l'hiver qui débute à peine.

Faut qu'on démarre de quelque part et hopefully qu'on peut venir arranger quelque chose pour améliorer la situation parce qu'il faudra pas qu’il arrive quelque chose à quelqu'un qu'on connait, qu'on aime

D’après un reportage de Serge Bouchard