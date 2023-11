Quand Bruno Losier parle de motocyclette et de rénovations, il le fait d’une voix porteuse en souriant. Toutefois, cet ancien combattant de l’armée qui a servi pendant 32 ans change de ton lorsqu’il raconte son expérience au sein des forces.

J'ai eu à peu près cinq à six déploiements durant ma carrière. J'ai été en Allemagne, j'ai été dans le Nord canadien pendant six mois. J'ai été à Dubaï. Puis j'ai été en Bosnie, puis j'ai fait le verglas à Montréal, et le déluge au Saguenay , dit -il.

C'est le déploiement en Bosnie qui a été le plus difficile, en 1993.

Le mécanicien de métier, né au Nouveau-Brunswick, a encore de la difficulté à trouver les mots pour témoigner de ce qu'il a vu il y a de cela 30 ans.

C'était six mois d'enfer pendant qu'on était là-bas. Tu te couches la nuit et t'entends les mortiers et les coups de feu, et tu te réveilles au même son que tu t'es couché , confie-t-il.

Il y a des affaires qui se sont passées là-bas que mon épouse n'a pas su avant 2015.

Le métier de Bruno Losier l’amenait à sortir du camp de base pour aller réparer les véhicules brisés. Parfois, il accompagnait aussi des convois qui livraient de l’aide humanitaire.

Les traumatismes du déploiement en Bosnie

Lors d’une sortie en partenariat avec la Croix-Rouge, alors qu’il apportait des lentilles canadiennes pour nourrir les gens d’un petit village, lui et les autres soldats de son convoi ont été pris en otage.

On a été tenus en otage pendant une semaine dans la petite ville de Mededa, puis après ça ils nous ont laissés aller , confie le vétéran. C'était pas mal difficile par bout.

On était tout le temps sur le qui-vive pendant qu'on était là-bas. [...] On a vu des fosses communes, on a vu du monde se faire tirer dessus.

Même avant d’être diagnostiqué avec le trouble de stress post-traumatique (TSPT), Bruno Losier savait que ce qu’il avait vu l’avait bouleversé.

Quand tu reviens, t'es plus la même personne , admet le vétéran. Ta perspective sur la vie est différente, totalement différente parce que t'as vu la guerre, t'as vu comment le monde est méchant.

Les médailles de Bruno Losier témoignent de ces 32 années de services et de ses différents déploiements. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Si la Bosnie l’a marqué pour la vie, son passage à Dubaï l’a tout autant troublé.

Se souvenir des soldats morts en Afghanistan

Là-bas, il était en soutien aux équipes qui étaient déployées en Afghanistan. Il était aussi impliqué dans les cérémonies de la rampe. Des cérémonies qui servent à dire au revoir aux dépouilles des soldats canadiens en transit entre l'Afghanistan et la base de Trenton, en Ontario.

Un VBL (véhicule blindé léger) canadien arrive pour escorter un convoi à une base d'opérations avancée près de Panjwaii, en Afghanistan, au lever du soleil le 26 novembre 2006. Photo : La Presse canadienne / Bill Graveland

On a perdu beaucoup de Canadiens pendant l'Afghanistan , se rappelle Bruno Losier.

Parmi les 158 militaires qui ont perdu leur vie dans cette guerre, il se souvient entre autres du Maître de 2e classe Craig Blake mort en mai 2010. Alors qu’il se préparait à partir pour son premier tour en Afghanistan, Bruno Losier et lui avaient discuté une bonne heure.

On a jasé de tout, puis de rien, de la Nouvelle-Écosse , se remémore le vétéran.

Puis une semaine après, il est revenu à Dubaï dans un cercueil.

Le Maître de 2e classe, Craig Blake, avait 37 ans, lorsqu'il a été tué durant son premier déploiement en Afghanistan. Photo : Gracieuseté de Priscilla Blake

Un choc pour Bruno Losier qui a réalisé, une fois de plus, à quel point la vie est fragile. Ce qui l’a poussé à se rapprocher de sa famille.

Se souvenir et s'ouvrir à sa communauté

À chaque 11 novembre, il retourne à Edmundston pour un jour du Souvenir auprès des siens.

Il fait aussi partie d’un club de vétérans qui font des sorties en motocyclettes. Pour eux, il y a plusieurs jours du Souvenir dans l’année. Chaque rencontre, chaque déjeuner, chaque balade en moto entre anciens combattants leur rappelle les durs moments, mais aussi les beaux moments de leurs années de service.

Mes meilleurs moments, c'étaient des moments difficiles pour le monde, comme le déluge au Saguenay, puis le verglas à Montréal , raconte Bruno Losier.

Pour moi, c'était extraordinaire parce qu’on aidait nos propres Canadiens, on aidait le monde de notre pays.

Trois militaires déployés à Montréal durant la crise du verglas marchent vers leur quartier général, dans Westmount, le 9 janvier 1998. Photo : La Presse canadienne / ROBERT GALBRAITH

Aider les gens, c’est un peu ce qui l’a aidé à se remettre de ses traumatismes.

Il aide d’autres vétérans à trouver les services dont ils ont besoin, à remplir des formulaires et il aide la communauté où il s’est installé avec sa femme, à Greenwood en Nouvelle-Écosse.

Bruno Losier est président de l’Association francophone de la Vallée et il fait du bénévolat où il peut. Ça lui rappelle l’esprit de camaraderie des Forces armées qu’il a toujours aimé. Et quand vient le 11 novembre, il aime voir les gens se rassembler pour les cérémonies.

C'est pas long, c'est 1 h, tu vas au cénotaphe pendant 1 h et c'est fait! dit-il. Quand qu'on vous voit là, c'est comme si vous nous disiez merci, c'est un gros soulagement pour nous.