Alberta Wildfire s’équipe d’un hélicoptère de nuit pour lutter contre les feux de forêt

L’agence provinciale de gestion des urgences, Alberta Wildfire, vient d’ajouter un nouvel instrument à ses ressources de lutte contre les feux de forêt : un hélicoptère conçu pour être piloté la nuit.

L’Alberta vient de signer un contrat de cinq ans avec la compagnie britanno-colombienne, Talon, pour tester l’appareil.

Il est rapide et il est très performant , a déclaré Aaron Barnhardt, spécialiste d’hélicoptères chez Alberta Wildfire.

Le plus important, c'est la technologie de vision nocturne.

Les personnes à bord de l’hélicoptère portent des lunettes de vision nocturne qui amplifient de 60 000 fois la lumière, ce qui nous permet de piloter, de voir les dangers et d’identifier les parties actives d’un feu de forêt.

L’éclairage interne et externe de l’aéronef a aussi été modifié pour que les pilotes puissent porter ces lunettes de vision nocturne.

Selon Talon, l’appareil dispose d'un réservoir d’eau de 900 litres qui peut être rempli en 20 secondes.

D'après M. Barnhardt, l’hélicoptère donne à Alberta Wildfire un outil de plus pour combattre les incendies, ajoutant que les membres appelés à travailler avec l’appareil auront besoin d’une formation spécialisée pour utiliser les lunettes.

La lutte contre les feux de forêt pendant la nuit peut être plus efficace en raison des basses températures et d’une plus grande humidité. Je crois [qu’Alberta Wildfire] peut faire mieux sur cette question , a-t-il expliqué.

Ouvrir en mode plein écran L’hélicoptère a déjà été utilisé pour combattre les feux en 2023, comme ceux à Little Red River, Edson et East Prairie. Photo : Talon

Cet aéronef est un outil pour aider les opérations [...] pendant la nuit, mais peut aussi servir à soutenir la lutte au sol.

L’hélicoptère a déjà été utilisé pour combattre les feux en 2023, comme ceux à Little Red River, Edson et East Prairie. Il avait notamment servi à jeter de l’eau sur les feux, à effectuer des reconnaissances et à déplacer du personnel.

Fait pour les petits feux

À l'Université Thompson Rivers, le titulaire de la Chaire de recherche en innovation de la Colombie-Britannique sur les services prédictifs, la gestion des urgences et les sciences du feu, Mike Flannigan, estime que la nuit comporte des avantages, mais aussi des risques : Vous devez être très prudent, car votre visibilité, même avec la technologie, est toujours réduite par rapport à la journée.

Les feux sont généralement plus calmes la nuit , ajoute-t-il, mais note que les feux de la Californie et à Maui prouvent qu’ils peuvent faire rage la nuit. L’hélicoptère ne sera pas très efficace s'il ne s'attaque pas à un petit feu.

Malgré tout, l’appareil pourrait changer la donne dans la lutte contre les incendies. D'après Mike Flannigan, si l’expérience fonctionne en Alberta, d’autres agences à travers le Canada pourraient s’y intéresser.

D'après les informations de Julia Wong