Le port du masque obligatoire dans les foyers de soins de longue durée en Ontario

Le gouvernement provincial de l'Ontario a annoncé que le personnel des foyers de soins de longue durée doit désormais porter un masque, face à une hausse des éclosions de COVID-19, des cas et des hospitalisations de résidents.

Selon une note du 2 novembre du ministère des Soins de longue durée, cette mesure s'appuie sur les conseils du Dr Kieran Moore, médecin-hygiéniste en chef de la province.

Les foyers étaient censés mettre en place cette exigence au plus tard le 7 novembre.

Cette obligation de port du masque concerne tous les employés. Le ministère recommande également fortement aux visiteurs et aux proches aidants de porter un masque dans ces zones, sauf lorsqu'ils se trouvent dans les chambres des résidents ou lorsqu'ils mangent avec eux dans des espaces communs.

Kelly McAslan, sous-ministre adjointe, a indiqué dans la note que les tendances récentes montrent un niveau de transmission communautaire de COVID-19 modéré à élevé et une augmentation des éclosions de COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée, avec un risque accru d'hospitalisation parmi les résidents .

Elle ajoute que le virus pourrait atteindre son pic dans les prochaines semaines, période qui coïncide avec l'augmentation attendue de la grippe.

Santé publique Ontario indique dans un rapport de surveillance du 7 novembre qu'il y a eu 5459 cas de COVID-19 parmi les résidents des foyers de soins de longue durée, avec 181 hospitalisations du 27 août au 28 octobre 2023. Au total, 106 personnes sont décédées.

Durant la même période, il y a eu 1698 cas de COVID-19 parmi le personnel, mais aucune hospitalisation ou décès lié au virus.

Le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie au Sinai Health System de Toronto, estime que l'exigence du port du masque est appropriée en raison du nombre d'éclosions, de cas et de décès. Nous avons actuellement une vague significative de COVID qui a commencé cet été, et elle a certainement frappé nos foyers de soins de longue durée. Heureusement, avec de nombreuses vaccinations et des infections précédentes, nous ne voyons pas de taux de décès ou d'hospitalisations aussi élevés que par le passé , a-t-il déclaré.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Samir Sinha se dit d'accord avec le retour du port du masque obligatoire. (Archives) Photo : CBC / Yanjun Li

Le Dr Sinha a rappelé qu'au début de la pandémie, environ 30 % des résidents de foyers de soins de longue durée atteints de COVID-19, soit près d'un sur trois, décédaient. Aujourd'hui, le taux de mortalité est de 3,6 %.

Tout en reconnaissant que chaque décès devrait être évité, nous observons des taux de mortalité bien inférieurs. Mais il faut se rappeler que beaucoup de ces décès restent évitables si nous maintenons le port du masque en période de forte propagation et nous nous assurons également que les gens soient à jour avec leurs vaccinations , a-t-il ajouté.

Le Dr Sinha souligne que les foyers doivent encourager toutes les vaccinations, notamment parce que les résidents pourraient être touchés en même temps par la COVID-19, la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS).

Kerri Thompson, dont la mère réside au Southlake Residential Care Village à Newmarket, estime que le port du masque par le personnel pourrait être pris plus au sérieux.

Ouvrir en mode plein écran Kerri Thompson affirme que le personnel du foyer de soins de longue durée ne prend pas le port du masque au sérieux. Photo : offerte par Kerri Thompson

Elle a indiqué que l'établissement a connu une éclosion de COVID-19 au cours des six dernières semaines, et que la moitié des résidents de l'unité où sa mère réside, soit environ 30 personnes, ont été testées positives au virus. Heureusement, sa mère n'a pas contracté la COVID-19, mais Mme Thompson s'inquiète du nombre de personnes tombées malades.

Je pense qu'il y a une certaine fatigue face à la COVID, mais la réalité est que, dans les foyers de soins de longue durée, la situation est aussi grave qu'elle l'a toujours été , a-t-elle déclaré.

Selon Mme Thompson, bien que les masques soient obligatoires pour le personnel des foyers de soins de longue durée à travers la province, elle a constaté que certains membres du personnel ne respectent pas cette obligation ou portent les masques sous le nez.

Le personnel abaisse le masque pour parler entre eux et aux résidents. Hello! La COVID est toujours là! Nous devons porter correctement le masque , a-t-elle insisté.

Le Southlake Residential Care Village a contesté ces allégations, déclarant dans un courriel vendredi qu'il effectue régulièrement des audits sur le port du masque par le personnel et fournit de la rétroaction lorsque nécessaire.

Le personnel n'était pas réticent à porter un masque car il comprend également que le port du masque vise à se protéger eux-mêmes, leurs collègues et les résidents dont nous prenons soin , a indiqué l'établissement dans le courriel.

Avec les informations de CBC News