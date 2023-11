Vendredi matin, Ahmad Abualjedian, résident permanent canadien malvoyant, se tenait dans la zone des arrivées de l'aéroport international Pearson avec un bouquet de fleurs serré contre sa poitrine et un drapeau canadien dépassant des feuillages. Pour la première fois, il a pu prendre dans ses bras sa fille née dans la salle d'attente d'un hôpital de Gaza le 23 octobre.

Depuis Brantford, en Ontario, Ahmad Abualjedian a passé ces dernières semaines à prendre des nouvelles de sa femme et de sa fille. Ceux-ci étaient dans la ville de Jabalia, dans un hôpital sans électricité et où il était impossible d'avoir une anesthésie.

Comme les communications ont été coupées dans le territoire assiégé, il n'a pas pu les joindre pendant plusieurs jours.

Maintenant, dit-il, toute la famille commence enfin à ressentir un certain soulagement. Je ne sais pas quoi dire, mais enfin, j'ai réalisé mon rêve.

Publicité

Pas d'aide du Canada

M. Abualjedian affirme avoir reçu une information selon laquelle Affaires mondiales Canada ne pouvait pas aider sa famille. Or, sa femme et leur bébé, nommé Sila, ont finalement été emmenés à l'ambassade du Canada au Caire en Égypte avant de prendre un vol vers Toronto.

Yara et Sila font partie des Canadiens et des membres de famille qui ont pu quitter Gaza par le passage frontalier de Rafah depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

À la recherche d'un emploi

Malgré la douleur que les combats ont infligée à des milliers de familles, y compris à celle d'Ahmad – il a perdu une sœur et des cousins –, il affirme maintenant vouloir se concentrer sur le bonheur. Nous devons être positifs, regarder non pas vers le passé, mais vers l'avenir, maintenant , ajoute-t-il. Nous allons commencer à construire notre avenir au Canada.

Ouvrir en mode plein écran Les amis du couple ont apporté quelques biens pour le bébé. Photo : Radio-Canada / Carlos Osorio

Yara a obtenu un visa de résident temporaire. Pour les aider avec Sila à construire leur vie ici, Ahmad recherche un emploi pour les soutenir, mais selon ses amis présents à l'aéroport, cela s'avère difficile en raison de sa vision déficiente.

Publicité

S'exprimant par l'intermédiaire de son mari qui agissait comme traducteur, Yara déclare que le sentiment d'être au Canada est indescriptible. Je rêvais d'être avec mon mari , relate-t-elle. Et veut l'aider en tant que personne aveugle .

Fuir d'un endroit à l'autre

Yara décrit la terreur de vivre à Gaza pendant les bombardements d'Israël. Elle était inquiète pour sa vie, inquiète d'accoucher, puis inquiète pour sa fille. Nous courions, courions d'un endroit à l'autre pour être en sécurité , a déclaré Ahmad Abualjedian, en traduisant Yara.

Alors qu'elle était à Gaza, elle a séjourné dans le camp de réfugiés de Jabalia, qui a été bombardé le 31 octobre. Dans une vidéo de l' AFP , il est possible de compter au moins 47 corps drapés de linceuls allongés au sol dans la cour d'un hôpital après avoir été extraits des décombres.

Ouvrir en mode plein écran La famille a eu l'aide dans ses démarches du député fédéral Larry Brock. Photo : Radio-Canada / Carlos Osorio

Une des premières choses à faire maintenant que Yara et Sila sont arrivées est de consulter un médecin. Sana Qasem, l'une des amies d'Ahmad qui a contribué à s'assurer que la famille avait tout ce dont un nouveau-né a besoin, ajoute que Yara avait été contrainte d'accoucher dans un environnement insalubre et sans eau propre.

Sana Qasem est arrivée à l'aéroport avec des sacs pleins de fournitures : langes, manteaux d'hiver, couches, lingettes et un ours en peluche blanc. Chez Ahmad et Yara, elle a installé un berceau et empilé des vêtements de bébé.

J'ai même nettoyé sa maison juste pour m'assurer qu'en y entrant, elle n'aurait à se soucier de rien , décrit-elle.

Le Canada est mon pays

Malgré les difficultés avec Affaires mondiales, Ahmad a déclaré que l'expérience l'a rempli de gratitude envers le pays où il vit depuis 2018. Je dirais que le Canada est mon pays , souligne-t-il.

Il attribue le succès de l'évacuation en partie à son député fédéral, Larry Brock, du Parti conservateur, qui tenait Sila dans ses bras vendredi pendant que Yara et Ahmad s'embrassaient. Ce qui s'est avéré être initialement un cauchemar est devenu un rêve devenu réalité , mentionne M. Brock.

Bien que l'histoire d'Ahmad et Yara se termine positivement, M. Brock souligne que pour de nombreux Canadiens espérant toujours sortir de Gaza, l'opération se fera au cas par cas. Je sais que des efforts sont déployés pour s'assurer que tous les ressortissants étrangers peuvent quitter Gaza en toute sécurité et retournent dans leurs pays d'origine , ajoute-t-il.

Avec les informations de Lane Harrison, de CBC