Le docteur Gerges Ambarak se questionne sur son avenir comme médecin à Lewisporte, à Terre-Neuve, après une agression alléguée qui, soutient-il, aurait été motivée par du racisme.

Gerges Ambarak dit que sa fille de 14 ans a été agressée à l’école intermédiaire de Lewisporte, jeudi.

La Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) a confirmé vendredi avoir déposé une accusation de voies de fait relativement à cette affaire. Selon la police, l’incident allégué se serait produit à l’école, sur l’heure du dîner.

Gerges Ambarak et son épouse sont des médecins de famille à la clinique médicale de Lewisporte. À eux deux, ils ont 5000 patients.

Publicité

Le père dit s’exprimer publiquement sur cette affaire avec la permission de sa fille. Ce n’est pas la première fois qu’elle est intimidée et reçoit des injures racistes à l’école, soutient-il.

Je me sens très mal pour ma fille et je suis très triste , a-t-il confié.

Le Dr Ambarak a publié des commentaires à ce sujet sur sa page Facebook, incluant une capture d’écran d’un message texte provenant d’un numéro de téléphone bloqué. Le message en anglais disait : On va vous faire mal de plus en plus à vous et vos enfants Mr. Black .

Il est certain qu’on l’affuble du surnom Mr. Black ( Monsieur Noir , en français) délibérément.

Le couple Ambarak a décidé de prendre congé la semaine prochaine, afin de réfléchir à la suite des choses, dont leur avenir à Terre-Neuve.

Gerges Ambarak a mentionné vendredi avoir aussi reçu des centaines de messages pleins d’amour à la suite de sa sortie publique.

CBC à Terre-Neuve-et-Labrador a parlé au père de l’étudiante accusée. Celle-ci est d’âge mineur.

Publicité

L’homme dit qu’il ne croit pas qu’il s’agisse d’un incident raciste, mais d’une altercation qui est allée trop loin. Il soutient que le message texte reçu par le Dr Ambarak ne vient pas de quelqu’un de sa famille.

Il dit avoir écrit à M. Ambarak après l’incident et espère que les deux hommes pour s’assoir pour en discuter. C’est beaucoup à digérer pour [ma fille] aussi, parce que je ne pense pas qu’elle comprenne les pleines conséquences , affirme le père de l’adolescente accusée.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, était à Corner Brook et dit avoir parlé au téléphone avec le Dr Ambarak, vendredi.

Il dit être furieux de ce qu’on fait vivre à cette jeune fille et à son père.

La régie de santé de Terre-Neuve-et-Labrador, l’Association médicale de Terre-Neuve-et-Larbador et le Collège des médecins de famille de Terre-Neuve-et-Labrador ont tous émis des déclarations pour affirmer que le racisme dans le système de santé ne doit pas être toléré.

Dans une déclaration, la mairesse de Lewisporte, Krista Freake, dit que la municipalité est contre toutes les formes de violence ou de discrimination.

Avec les informations de CBC