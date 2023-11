Combattre la déprime saisonnière en allant jouer dehors

Avec les feuilles qui sont tombées et la diminution des heures d'ensoleillement, vous sentez-vous plus déprimé ? Environ 2 % de la population souffre du trouble affectif saisonnier. Par contre, tout le monde peut être affecté à différents niveaux par le manque de luminosité.

Alors que l'hiver arrive et que les dernières feuilles tombent et que la neige recouvre le sol, les journées sont plus grises et les heures d'ensoleillement diminuent.

Je pense que tout le monde, à un certain degré sur le spectre, est sensible au fait qu'il fait plus froid, qu'il fait moins clair longtemps. On peut s'inscrire quelque part dans ce spectre-là , expose Marie-Ève Langelier, médecin et professeure à l'unité d'enseignement en intervention plein air à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Bonne nouvelle, la solution ne coûte rien.

Bien, il faut s'exposer à la lumière. C'est la première des solutions. C'est quelque chose qu'on peut faire par soi-même. Idéalement le matin, la lumière bleue du matin. Notre rétine va encore plus absorber cette lumière-là et encore plus activer nos hormones de l'humeur , explique Isabelle Bradette, médecin à l'urgence de Jonquière et professeure adjointe à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke à Saguenay.

Ouvrir en mode plein écran La Dr Isabelle Bradette, médecin à l'urgence de l'Hôpital de Jonquière, indique que la solution aux déprimes saisonnières est de sortir dehors et de s'exposer à la lumière. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

L'exposition à cette lumière combinée avec une activité sportive peut augmenter les effets bénéfiques sur la santé.

Publicité

Ce contact-là, au-delà des bienfaits, au-delà de marcher, il va s'ajouter des bienfaits : baisse de la tension artérielle, baisse de la fréquence cardiaque, baisse du taux de cortisol, amélioration du système immunitaire. La liste est quand même longue , poursuit Isabelle Bradette.

Des moyens technologiques

Si ce n'est pas possible, on peut essayer les moyens technologiques.

Malheureusement, dans notre mode de vie nord-américain. Souvent, de jour, les gens sont au travail et ils ont autre chose à faire que d'aller prendre des marches dehors. C'est à ce moment-là qu'on peut composer avec d'autres alternatives, comme par exemple, la luminothérapie, qui est une exposition à une lumière plus forte qu'un néon et qui va venir mimer pour faire en sorte que le corps va penser qu'il est dehors en plein air , illustre Yann Gosselin-Gaudreault, pharmacien copropriétaire au Familiprix Linda Gaudreault et Yann Gosselin-Gaudreault à Alma.

Ouvrir en mode plein écran Le pharmacien propriétaire, Yann Gosselin-Gaudreault, affirme que la luminothérapie peut être une option intéressante lors des déprimes saisonnières. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Le pharmacien met toutefois la population en garde contre les solutions trop faciles.

Publicité

Il faut se méfier des solutions miracles, puis du marketing. Vendre du bonheur, si c'était à vendre, plusieurs personnes en achèteraient , avance-t-il.

Des critères précis

Si prendre l'air et se reconnecter avec la nature est le premier moyen pour lutter contre le blues de l'automne, certains auront besoin d'aller consulter un professionnel de la santé. Plusieurs traitements sont possibles et seront différents d'une personne à l'autre.

Il est aussi important de démêler les inconvénients ressentis par le manque de lumière et le trouble affectif saisonnier. Ce dernier ne toucherait qu'environ 2 % de la population.

On retrouve à l'autre bout du spectre quelqu'un qui peut vraiment souffrir de trouble dépressif caractérisé, avec une caractéristique saisonnière , indique Marie-Ève Langelier.

Ouvrir en mode plein écran La professeure à l'unité d'enseignement en intervention plein air de l'UQAC et médecin, Marie-Ève Langelier, estime que tout le monde est sensible, à un certain degré, au changement de température et à la diminution de la lumière du soleil durant l'automne. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Ça a des critères très précis. La récurrence. Le fait que notre humeur est affectée en fonction de la saison doit se répéter pendant au moins deux années consécutives. Ça ne doit pas être relié à un autre facteur, par exemple, le fait qu'on est un travailleur saisonnier qu'on est au chômage à partir de l'automne. Il y a comme une liste à remplir et ça doit avoir un impact sur notre fonction , précise Isabelle Bradette.

Les traitements comme la psychothérapie et les antidépresseurs peuvent être envisagés.

Prescrire la nature

Certains médecins, dont Isabelle Bradette, prescrivent carrément la nature à leurs patients.

C'est ce que je lui écris. Sortir de la maison au moins une fois par jour, pour aller au parc de la Rivière-aux-Sables , donne-t-elle comme exemple.

L'important, c'est de trouver un endroit accessible pour chaque patient qui conviendra à sa situation.

D’après un reportage de Claude Bouchard