Fin octobre, le gouvernement albertain a décidé d’allouer 10 M$ à plusieurs organismes qui aident la population active en situation de handicap à intégrer le marché du travail. Parmi eux, le Programme d’accélération des opportunités de Goodwill Industries Alberta dont Melody Zeggelaar est bénéficiaire.

À chaque fois que je nettoie une salle de classe, les institutrices me disent merci et je les remercie en retour. , Melody Zegglaar est agente d'entretien au centre préscolaire Clareview Head Start dans l’est d’Edmonton depuis plus de six ans.

C’est un rayon de soleil affirment ses collègues. Tout le personnel l’adore ici, elle a tout le temps un sourire sur son visage, elle s’entend bien avec tout le monde, elle est vraiment précieuse pour nous , témoigne Leta Price, directrice de l'établissement Clareview Head Start.

Trois heures par jour et quatre jours par semaine, elle s’applique à ce que chaque zone touchée par les enfants et le personnel soit scrupuleusement nettoyée. J’adore ce que je fais , confie l'agente d'entretien.

Ouvrir en mode plein écran Melody Zegglaar, qui est reconnaissante du retour positif de ses collègues de travail, aime se sentir utile. Photo : Radio-Canada / Camille Pauvarel

Un accompagnement précieux

Chaque journée de travail, la quarantenaire qui vit avec la trisomie 21, est suivie par une accompagnatrice, envoyée par Goodwill Industries. Cette dernière, l’aide à se souvenir des tâches qui lui sont imparties au cas où elle oublie.

Publicité

Ce service d'accompagnement en présentiel, coûte entre 500 et 2 500 $ par mois. Il est entièrement financé par des subventions gouvernementales et dans le cas de Goodwill Industries, par les revenus générés par ses magasins de produits d’occasions. Ce programme aide 91 personnes à Edmonton et 34 à Calgary.

À la fois accompagnatrice et conseillère en emploi pour Goodwill Industries depuis plus de 20 ans, Jody Mah crée des liens entre les employeurs et les travailleurs. Je ne pars pas tant que je ne suis pas assurée que chacun est confortable et connaît sa place et son rôle.

Elle ajoute que la plus grande peur des personnes en situation de handicap est de ne pas être acceptées. Elle souligne d'ailleurs que les employeurs ont parfois peur de poser des questions, ne savent pas toujours comment intégréer ces personnes dans leurs équipes.

Ils ne sont juste pas informés

Une embauche gagnant-gagnant

Elle est très importante pour nous, elle est fiable, consciencieuse. Elle veut bien faire et fait bien , mentionne Leta Price, directrice du centre préscolaire. Gestionnaire de Melody Zegglaar depuis 2017, elle salue son implication implacable notamment au plus fort de la crise de la COVID-19, elle a augmenté ses heures et cela nous a beaucoup aidé.

Ouvrir en mode plein écran Leta Price aimerait que tous les employeurs « franchissent le pas pour embaucher des personnes en situation de handicap ». Photo : Radio-Canada / Camille Pauvarel

Ce que les gens ne connaissent pas les effraie parfois. Je recommande à tous les employeurs ou agences de recrutement de franchir le pas. C’est du gagnant-gagnant, on aime l’avoir ici et elle aime venir.

Selon une étude de Statistiques Canada de 2022, les personnes en situation de handicap avait un taux d'emploi de 65 % contre 80 % pour le reste de la population active.

Toujours selon l'étude, les personnes en situation de handicap sont plus susceptibles de travailler dans le secteur public et d’avoir, comme Melody Zegglaar, un contrat à temps partiel.