Deux arrestations en matière d’armes à feu à Percé

Deux hommes de Percé d’une quarantaine d’années ont été arrêtés jeudi par les officiers de la Sûreté du Québec concernant des infractions en lien avec des armes à feu.

Clifton Thibeault, âgé de 44 ans, a comparu devant le Tribunal jeudi et vendredi pour l'enquête pour remise en liberté.

L’autre homme, Jamie Cotton, 48 ans, a comparu jeudi. Ils ont tous deux été libérés avec plusieurs conditions à respecter.

Les deux individus font face à de nombreuses accusations, notamment en matière d’armes à feu, d’agression armée, de menaces et de non-respect de conditions.

Ils font également face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Les policiers ont perquisitionné deux résidences de Percé en plus d’un commerce.

Les autorités ont saisi près d’une centaine d’armes de tout genre, soit 57 fusils et carabines de chasse, 20 armes de poing, neuf armes à air comprimé ainsi que cinq arbalètes. Plus de 1000 munitions ont aussi été recueillies.

Près de huit livres de cannabis et plus de 1500 dollars canadiens ont été saisis par les policiers, qui ont aussi confisqué deux téléphones cellulaires et un véhicule.