La C.-B. s’attend à une saison des maladies respiratoires semblable à l’ère pré-COVID

Après un pic d’infections à la COVID-19 plus tôt cet automne, les autorités de santé de la Colombie-Britannique disent voir pour l’instant une saison des maladies respiratoires semblable à la période pré-COVID.

L’an dernier, il y a eu une forte poussée de la grippe et du virus respiratoire syncytial (VRS) à cette époque de l’année. Pour l’instant, nous assistons à une saison qui ressemble plutôt à celles que l’on a connues avant la pandémie , a déclaré Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique.

Il y a également moins de patients atteints de la COVID-19 qui sont hospitalisés par rapport à l’an dernier, mais la saison n’en est qu’à ses débuts , ajoute le ministre de la Santé, Adrian Dix.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a rappelé la responsabilité de chacun afin de limiter la propagation des maladies respiratoires et les impacts sur le système de santé (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Mike McArthur / CBC

Actuellement, 244 personnes infectées par la COVID-19 sont hospitalisées. Plusieurs éclosions ont été également signalées dans des établissements de santé au cours des dernières semaines.

La plus récente, déclarée jeudi, concerne l’Hôpital Saanich Peninsula, sur l'île de Vancouver.

Rappel de gestes importants

Les autorités sanitaires ont réitéré l’importance de la vaccination pour éviter des formes graves des maladies respiratoires et du syndrome post-COVID-19. Elles mettent aussi l'accent sur l’importance de garder en tête les gestes barrière, comme le lavage régulier des mains et le port du masque.

Restez à la maison et évitez d’être en contact avec les autres si vous couvez quelque chose ou avez des symptômes d’une maladie contagieuse.

La Dre Henry a soulevé le besoin de protéger les plus vulnérables, comme les personnes âgées. La plupart des patients hospitalisés en lien avec la COVID-19 ont plus de 60 ans , a-t-elle indiqué.

Même si le risque de transmission est faible chez l’humain, la médecin en chef a conseillé aux personnes qui travaillent au contact de fermes d’élevage de volailles de se prémunir du vaccin antigrippal, après que des éclosions de grippe aviaire ont été signalées dans plusieurs élevages à travers la Colombie-Britannique.

Ouvrir en mode plein écran Les cas de COVID-19 sont en baisse dans la province. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Lors de leur point de presse vendredi, les autorités ont par ailleurs déclaré faire le nécessaire pour venir à bout de délais expérimentés pour l’obtention des doses de rappel, notamment dans les pharmacies.

Depuis le début de la campagne saisonnière de vaccination le 10 octobre, un peu plus de 1 million de doses de vaccin contre la grippe ont été administrées à la population et plus de 840 000 l’ont été pour la COVID-19.

En tout, la province dit avoir commandé pour la saison 2,8 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 et 2,3 millions de doses contre la grippe.