Céline Brindamour souhaite limiter l’augmentation de taxes

La Ville de Val-d’Or espère pouvoir annoncer un certain répit pour ses contribuables lors de l’annonce de son budget 2024.

Les autorités municipales complètent présentement l’exercice de préparation du budget, qui sera adopté le 18 décembre prochain.

La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, refuse de s’avancer sur l’ampleur d’une éventuelle hausse de taxes, mais elle assure que tous les scénarios sont étudiés.

Les nouvelles ententes signées par l’UMQ (Union des municipalités du Québec) avec le gouvernement vont nous amener de l’argent additionnel, se réjouit-elle. On devrait avoir les chiffres incessamment et c’est certain que ça va donner un coup de main.

On regarde tous les aspects et aussi notre gestion pour vérifier s’il y a possibilité de revoir certains contrats. On veut éviter les mauvaises surprises et donner un répit pour les citoyens, mais je ne peux pas aller plus loin tant que l’analyse n'est pas complétée.

Mme Brindamour parle d’un « gros choc » quand elle évoque la hausse de 7,5 % annoncée par Val-d’Or il y a un an.