Dédé, la BD documentaire de Christian Quesnel consacrée à André Fortin

Après un film, un documentaire ou encore un spectacle du Cirque du Soleil, la vie du chanteur André Fortin continue d’inspirer les artistes. Cette fois-ci, c’est l’auteur de bandes dessinées Christian Quesnel qui s’est penché sur la vie du membre des Colocs, disparu en mai 2000, en signant le récit et les dessins de la bande dessinée Dédé.

À travers des archives et de nombreux témoignages, l’ouvrage tente de restituer toute la complexité de l’homme éclipsé par sa figure d’artiste.

Ouvrir en mode plein écran Après un film, un documentaire ou encore un spectacle du Cirque du Soleil, la vie du chanteur André Fortin continue d’inspirer les artistes. Photo : Radio-Canada / Simon Blais

Amie de Dédé et ancienne attachée de presse des Colocs, Lise Raymond a entrepris ce projet afin que la vérité sorte, qu’on connaisse finalement qui était André 'Dédé' Fortin . On va arrêter de fabuler, puis on va juste dire les vraies affaires , explique-t-elle.

Également attachée de presse de Christian Quesnel, elle explique avoir choisi de confier ce projet à cet artiste de grand talent dont elle salue la sensibilité.

Il faut dire que l’Avellinois a déjà démontré son aptitude à restituer avec justesse et émotion des histoires vraies, comme la tragédie de Lac-Mégantic dans l'album Mégantic un train dans la nuit, ou la réalité du suicide au Québec dans l’ouvrage Vous avez détruit la beauté du monde.

La vaste majorité des gens qui pensent au suicide ne passent pas à l’acte, il est possible de surmonter la détresse avec de l’aide. TAO Tel-Aide : 819-775-3223 (Gatineau) ou 613-741-6433 (Ottawa) Ligne de crise en santé mentale d'Ottawa : 613-722-6914 Ligne québécoise de prévention du suicide : 1 866-APPELLE (277-3553) Sur le web : Comment parler du suicide (Nouvelle fenêtre)

Ces deux albums et Dédé, c’était dans la même veine. Je me suis dit pourquoi pas continuer là-dedans, j’ai développé une certaine façon de faire de la BD documentaire , fait valoir Christian Quesnel.

Publicité

Un récit documenté

Pour toucher du doigt la vérité et raconter qui était André Dédé Fortin, l’auteur dit avoir procédé comme pour une enquête policière, en multipliant la matière documentaire. Des écrits, des agendas, des extraits de lettres, des esquisses, quelques photos aussi , énumère Christian Quesnel.

À cette documentation se sont ajoutés des témoignages de proches d’André Fortin, ainsi que des archives et des entrevues du chanteur.

Je n’étais pas un fan des Colocs au départ. [...] D'entrée de jeu, je le disais à tous les proches de Dédé que j’ai rencontrés.

Parfois déstabilisante, cette confidence a eu le mérite de rassurer les personnes qui se sont confiées à Christian Quesnel.

Ils se disaient : 'Il ne sera pas complaisant, il va essayer de déterminer qui était vraiment André Fortin.'

C’était un rassembleur, quelqu'un qui avait beaucoup de gens, beaucoup d’artistes autour de lui , commente Christian Quesnel. C’était quelqu’un qui s'intéressait à beaucoup de choses. Je ne savais pas que c’était un cinéaste avant tout qui avait étudié le cinéma à l’Université de Montréal , poursuit l’auteur.

Ouvrir en mode plein écran Pour raconter qui était André Fortin, Christian Quesnel a procédé comme pour une enquête policière, en multipliant la matière documentaire. Photo : Radio-Canada / Olivier Périard

Ce dernier souligne qu’on a souvent réduit Dédé à quelqu'un de foncièrement dépressif , qui avait mauvais caractère , mais il souligne que les choses sont plus nuancées que cela , rappelant que le chanteur était aussi un homme extrêmement drôle, qui avait beaucoup d’humour .

Publicité

Clairement, il était passionné. Puis autant il a vécu passionnément, intensément, je pense que sa mort est à cette image-là, à son image , poursuit Christian Quesnel.

Illustrer la santé mentale

La bande dessinée n’exclut pas l’angle de la santé mentale, y compris dans les partis-pris graphiques. Les choix esthétiques sont au cœur de mes préoccupations. Tout est construit en fonction d’une lecture, d’un récit , explique le dessinateur.

La couleur intervient de façon narrative aussi , précise Christian Quesnel. Si l’enfance est représentée par des teintes orangées et jaune, pour montrer le soleil, l’été, tout est beau , les couleurs sont davantage fluos, flash lorsqu’André Fortin traverse les années 80.

Puis au fur et à mesure que la chute s’amorce [...], la lumière s’estompe de plus en plus. Même si elle est là, jusqu’à la fin.

Rappelant qu’André Fortin venait d'un milieu rural, l’auteur de Dédé décrit comment son parcours a pu influencer les choix du chanteur.

Même vers la fin, quand on lui prescrivait des antidépresseurs, il ne voulait rien savoir : 'Ah non, je ne suis pas un faible, je n’ai pas besoin de ça'. C'est un ressort intéressant pour moi de discuter, de décrire l'époque par rapport aux problématiques de santé mentale parce qu'on a beaucoup évolué depuis , analyse-t-il.

Pour ses prochains projets, Christian Quesnel s’inspirera autant de la réalité que de la fiction, avec d’une part l’adaptation du balado Transmission de l'animatrice Annie Desrochers, qui se penche sur le projet hydroélectrique de la Baie-James, et d’autre part une relecture façon Mad Max du roman Famille-Sans-Nom de Jules Verne, qui se déroule durant la Rébellion des Patriotes en 1837.

Avec les informations de Nabi-Alexandre Chartier