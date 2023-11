Des dizaines de résidents du comté de Kent se sont entassés à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, vendredi à Moncton, où un avocat les représentant a demandé une injonction pour faire cesser les opérations d’une usine de la région.

Les résidents de Richibucto, maintenant partie de la municipalité de Beaurivage, se battent depuis 2017 contre l’usine Coastal Shell Products.

Les plaignants accusent l’usine de fruits de mer de répandre une odeur épouvantable dans la communauté.

Devant la juge, l’avocat Mike Murphy, qui représente ces citoyens, a déclaré que l’ effet cumulatif de centaines de plaintes contre l’usine démontre que le problème est bien réel.

Nous avons une municipalité, une région du Nouveau-Brunswick, qui se sent de plus en plus prise en otage par une corporation , a affirmé l’avocat.

Ouvrir en mode plein écran Des citoyens de Beaurivage ont manifesté mardi devant l'Assemblée législative à Fredericton, le 13 juin, pour exprimer leur ras-le-bol face aux mauvaises odeurs. Photo : CBC

Coastal Shell Products demande à la juge Christa Bourque de ne pas accorder l’injonction.

Publicité

L’avocat représentant la compagnie, Ted Ehrhardt, soutient que la cour n’a pas l’autorité de trancher sur cette question.

Il dit que les résidents doivent se plaindre non au tribunal, mais à la Commission de révision des pratiques agricoles, comme il est stipulé dans la Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles au Nouveau-Brunswick.

Coastal Shell clame être une opération agricole , car certains des produits qui sortent de son usine sont employés comme engrais par leurs acheteurs.

Ouvrir en mode plein écran Ted Ehrhardt, l'avocat qui représente Coastal Shell Products, vendredi à Moncton. Photo : CBC / Jacques Poitras

La juge Bourque n’a pas rendu de décision là-dessus, vendredi. Si elle se range derrière l’argument de Coastal Shell, les citoyens devront se tourner vers cette commission pour être entendus.

Si au contraire elle estime que le tribunal peut prendre une décision, alors elle décidera elle-même s’il faut une injonction.

Maisie Rae McNaughton, membre du Comité d'action pour la qualité de l'air de Kent, a dit vendredi à la sortie du tribunal que Coastal Shell Products n’apparaît sur aucune liste de producteurs d’engrais.

Publicité

C’est un fait établi. Ils ne sont pas une compagnie productrice d’engrais , a-t-elle soutenu. Elle souhaite donc que la juge rejette cet argument.

Vendredi, les avocats ont passé deux heures à débattre des déclarations de plusieurs résidents qui affirment que les odeurs sortant de l’usine affectent leur santé physique et psychologique, font baisser la valeur de leur maison et, dans un cas, nuisent à la réputation de leur entreprise de location de chalets.

La juge a rejeté certaines déclarations, disant qu’elles n’étaient pas confirmées par des experts, et en a admis d’autres.

Une usine sous conditions

En août, le gouvernement a renouvelé l’agrément de l’usine Coastal Shell Products.

L’entreprise peut continuer de fonctionner jusqu'au 30 novembre, à certaines conditions.

Ouvrir en mode plein écran L'usine de Coastal Shell Products à Beaurivage, en juin. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Elle doit notamment implanter une nouvelle technologie de contrôle des émissions de son usine avant le 30 novembre, et ses heures de fonctionnement sont limitées.

L’usine de transformation de fruits de mer a un an, d’ici au 31 juillet 2024, pour installer une nouvelle technologie de contrôle des odeurs.

En cour vendredi, l’avocat Ted Ehrhardt a plaidé qu’il faut donner le temps à l’entreprise d’effectuer les travaux, plutôt que de la faire fermer.

Le printemps dernier, l’usine avait été obligée de fermer à cause du stockage inapproprié de déchets de fruits de mer sur son terrain. Pour les résidents qui s’en plaignent, le répit avait été de courte durée, puisqu’elle avait rouvert deux jours après.