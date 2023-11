MRC Abitibi : hausses de 20 à 34 % des valeurs imposables dans cinq municipalités

Cinq municipalités de la MRC Abitibi voient leurs valeurs imposables augmenter entre 20 et 34 % pour les trois prochaines années.

C’est ce qui se dégage des rôles triennaux d’évaluation municipale déposés cet automne dans le secteur d’Amos. L’effervescence des marchés immobiliers au retour de la pandémie, la hausse des coûts de construction et l’engouement pour les propriétés riveraines expliquent en grande partie ces augmentations.

Hausse des valeurs imposables par municipalité Barraute : 26,5 %

Landrienne : 19,7 %

Saint-Marc-de-Figuery : 33,8 %

Saint-Mathieu-d’Harricana : 21,4 %

Saint-Félix-de-Dalquier : 23,1 %

La date d’évaluation pour les nouveaux rôles est le 1er juillet 2022, après la pandémie. Le marché était vraiment en effervescence, il y a eu une forte demande. On a recensé plus du double du nombre de transactions et aussi les valeurs. Les prix que les gens payaient étaient vraiment plus élevés que les valeurs au rôle d'évaluation , mentionne Johanne Robichaud, évaluatrice agréée et directrice du service de l’évaluation à la MRC Abitibi.

Johanne Robichaud, évaluatrice agréée et directrice du service de l'évaluation à la MRC Abitibi. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Notre travail pour équilibrer, c’est de remettre les valeurs au même niveau que les prix qui sont déclarés dans les transactions.

Un casse-tête budgétaire

La confection des budgets municipaux présente donc un défi additionnel pour ces municipalités, puisque les taux de taxe foncière s’appuient sur ces nouvelles valeurs imposables.

Nous sommes très conscients que si on maintient le même taux à 1,4025 $ du 100 $ d’évaluation pour 2024 dans le résidentiel et le commercial, où on a le plus gros volume d’imposition, ça aurait un impact important. Donc, ça nous pose un casse-tête par rapport à comment on s’oriente, comment on rencontre l’inflation, comment on s’assure d’aider nos citoyens et aussi de continuer à développer notre municipalité , signale le maire de Landrienne, Guy Baril.

Guy Baril, maire de Landrienne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Du côté de Saint-Félix-de-Dalquier, le maire Félix Labrecque et ses conseillers cherchent à assurer une meilleure équité entre les différents contribuables.

On a un taux uniformisé. Il va peut-être falloir créer différents taux pour avoir plus d’équité, que ce soit plus égal pour tout le monde. Parce que ça reste une moyenne. Mais c’est sûr qu’on va jouer avec le taux. Notre but, ce n’est pas de faire de l’argent, mais d’utiliser au mieux ce dont on a besoin. Je serais cependant surpris qu’il n’y ait pas d’augmentation de taxes. Avant même d’avoir fait quoique ce soit, tout coûte plus cher. Donc, juste pour opérer comme on opérait, ça représente une augmentation , fait remarquer M. Labrecque.

Le maire de Saint-Félix-de-Dalquier, Félix Labrecque. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ne pas transférer de charges

À Saint-Mathieu-d’Harricana, on assure que tous les efforts sont faits pour réduire l’impact de la hausse des valeurs sur les contribuables de la municipalité.

On est sensibles. On est tous propriétaires. On a tous du beurre, du lait et du gaz qui coûtent cher. On essaie de faire tout ce qu’on peut pour ne pas transférer aux citoyens des charges quand on est capables de les éviter. Avec une inflation à 7 %, on a réussi à hausser les taxes de seulement 2,6 % , rappelle le maire Martin Roch.

Le maire de St-Mathieu-d'Harricana, Martin Roch. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Sa municipalité applique déjà des taux variés entre les propriétés résidentielles, commerciales et industrielles. Mais il aimerait avoir encore plus de flexibilité.

Même en faisant un exercice très consciencieux, chaque immeuble n’a pas une augmentation de 21,4 %. Certains ont moins, certains ont zéro, d’autres ont 10, 30 ou même 42 % d’augmentation. Les outils de taxation actuels ne me permettent pas de pouvoir répondre à ces variations dans le résidentiel. Je ne peux avoir un taux pour le bord de l’eau, un autre pour le long de la route 109 ou un pour la ruralité. On doit avoir le même taux pour le résidentiel , déplore M. Roch.