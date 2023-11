Après Roberval et Saguenay, la Maison des aînés d’Alma ouvre ses portes

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a procédé à l'ouverture officielle de la troisième maison des aînés et alternative de la région, à Alma, mercredi matin. De nombreux élus étaient présents, dont la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger.

Il s’agit toutefois d’une ouverture progressive pour la Maison des aînés et alternative des Cascades d’Alma, comme ce fut le cas pour les maisons de Chicoutimi et de Roberval. Le déménagement des résidents du CHSLD le Normandie a été réalisé le 1er novembre dernier. 69 résidents sont installés dans la nouvelle construction depuis un peu plus d'une semaine. La capacité totale est de 120 places.

Ouvrir en mode plein écran Le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger et la PDG du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Labbé, ont participé à l'inauguration de cette nouvelle Maison des aînés et alternative. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La ministre responsable des Aînés a souligné la qualité de l'aménagement, de la décoration et aussi d’une particularité créée à Alma en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean.

Ouvrir en mode plein écran Le déménagement des résidents du CHSLD le Normandie a été réalisé le 1er novembre dernier. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Dans chaque maisonnée, il y a comme un espace musée, a expliqué Sonia Bélanger. Ça, c'est la première fois que je vois ça dans les 12 maisons des aînés que j'ai inaugurées. Bravo! C'est vraiment extraordinaire. Ça permet aux aînés de se rappeler aussi des souvenirs et des images extraordinaires.

Recrutement

La présidente-directrice générale du CIUSSS , Julie Labbé, assure suivre la situation de près en ce qui concerne le recrutement d’employés pour la résidence d’Alma. Elle soutient que la situation est actuellement sous contrôle.

On a eu un recrutement quand même fort intéressant, a-t-elle assuré. Il y a plus de 110 personnes qui se sont présentées à notre [journée] portes ouvertes et de ce nombre, 50 arriveront progressivement, dont certains retraités. Nous sommes vraiment dans nos seuils sécuritaires. Et, j'ai demandé depuis l'ouverture de la Maison des aînés de Roberval, d'avoir un pilotage quotidien pour être sûr qu'on suit en temps réel chaque situation. On a instauré aussi un code QR, car il y a des quarts de soir et de nuit, afin de recevoir les commentaires des employés et que l'on puisse s'ajuster. C'est un gros changement. On est en transition.

Stationnement

Le syndicat qui représente les préposés aux bénéficiaires avait dénoncé, il y a quelques mois, l’espace de stationnement qu'il jugeait largement insuffisant pour accueillir les employés et les visiteurs. Le CIUSSS soutient que la situation sera analysée dans les prochaines semaines. Il avait notamment été question d'établir une navette. C'est une solution qui n'est pas écartée.

On utilise le stationnement de la Normandie qui est à 500 mètres et qui cause quand même des commentaires de la part des employés, a ajouté Julie Labbé. On travaille avec Ville d'Alma pour d'autres solutions. Donc, on va vraiment s'ajuster en fonction de la période hivernale actuelle, mais on va vraiment être à l'écoute de notre monde.

Résidence Le Brunois

Par ailleurs, le CIUSSS n’a pas encore déterminé quelle sera la solution à long terme pour les résidents du Brunois, à Saint-Bruno, qui avait dû être évacué à la Maison des Aînés d’Alma en raison de problèmes détectés sur la structure.

Ouvrir en mode plein écran La résidence Le Brunois a été mise sous tutelle récemment. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

L'organisation regarde si des places sont libres dans d'autres résidences pour personnes âgées ou des résidences intermédiaires. Une partie des résidents sont toujours hébergés à la maison des aînés.

Selon une reportage de Laurie Gobeil