Lumière sur 40 ans d’histoire du hip-hop québécois au Musée de la civilisation

Le rap québécois est exposé sous toutes ses coutures dans Sur paroles. Le son du rap queb, présenté au Musée de la civilisation. Créé en étroite collaboration avec des artistes du milieu, le parcours étonne et renseigne tant les néophytes que les amateurs.

L’émotion était palpable lors du dévoilement de l’exposition Sur paroles jeudi au Musée de la civilisation. Ali Ndiaye, alias Webster, raconte avoir présenté cette idée, il y a quelques années, sans s’imaginer qu’elle se développerait ainsi dans une exposition aussi complète.

Ça fait deux ou trois ans qu’on travaille sur cette expo-là, on l’a théorisée, intellectualisée, mais c’est comme si le côté émotif, je n’y avais pas touché encore , commente-t-il au cours de l’émission C’est encore mieux l’après-midi, diffusée en direct du MCQ pour l’inauguration de l’exposition.

Quand je suis rentré, j’ai pleuré. C’est 30 ans de nos vies sur les murs d’un musée.

L’artiste, considéré comme le philosophe du hip-hop québécois, s’est impliqué à chaque étape de la création de Sur paroles. À une époque où le hip-hop est plus présent, c’est important de se rappeler que la culture hip-hop est née dans les communautés afro-descendantes, aux États-Unis et au Québec aussi. Ça nous a servi de porte-voix, de porte-étendard pour des voix qui étaient marginalisées. C’est ce que je voulais montrer dans cette exposition-là , résume-t-il.

Sortir des sentiers battus

Si l’idée de Webster était différente des propositions habituelles du Musée de la civilisation, elle n’en était pas moins pertinente et intéressante pour son public.

Sans avoir d’a priori, disons que c’est une matière… On est loin des sarcophages égyptiens! plaisante Stéphane La Roche, PDG du Musée de la civilisation au micro de C’est encore mieux l’après-midi. Ici, on est audacieux, et on s’est dit que ça allait être une exposition sonore parce que le rap, le hip-hop, au final, c’est bien plus que de la musique.

Effectivement, on remet une paire d’écouteurs aux visiteurs à l’entrée de l’exposition. Au fur et à mesure que les visiteurs déambulent dans les installations, la trame sonore, garnie de musique, de témoignages et d’archives, s’ajuste et bonifie l’expérience visuelle déjà en place.

Ouvrir en mode plein écran Cette murale présente des personnalités rap et hip-hop québécoises qui ont collaboré, de près ou de loin, à l'exposition. (photo d'archives) Photo : Gracieuseté François Ozan

Réceptions positives

J. Kyll, alias Jenny Salgado, figure emblématique du hip-hop québécois, a aussi mis la main à la pâte pour l’exposition, qu’elle a explorée, terminée, jeudi. J’ai fait quelques pas dans l’expo et j’avais les larmes aux yeux. Le fait de voir autant de noms, autant de vécu, autant d’histoires réunis dans un lieu un peu solennel, je trouve ça génial.

L'artiste, l'animatrice, productrice et chanteuse Marième, elle, est touchée que cette culture, ce style de musique et ce mode de vie trouvent sa place dans une institution comme le Musée de la civilisation.

Le hip-hop demeure en moi de par mon envie de faire une différence, de revendiquer des choses. C’est une culture dont je suis très proche et très fière et que j’ai vu grandir. Je souhaite qu’elle s’épanouisse encore plus, notamment avec des expositions comme ça.

Même son de cloche du côté de Ousmane Traoré, alias OTMC, du groupe Dubmatique.

Je pense que ça va servir, d’une part pour la jeunesse, de savoir que le rap n’est pas né en 2023 au Québec, et qu’en fin de compte, si c’est là, c’est peut-être encore là pour 50 ans de plus. C’est un bon signe que cet art soit reconnu et exposé.

Sur paroles. Le son du rap queb est à voir au Musée de la civilisation jusqu’en septembre 2024.