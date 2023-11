Ouvert ou fermé pour le jour du Souvenir au Manitoba?

À l’occasion du jour du Souvenir, le 11 novembre, certains commerces et services seront fermés, tandis que d’autres opéreront selon un horaire réduit.

Bien cette journée sera célébrée samedi, certains lieux de travail accorderont un jour de congé à leurs employés lundi.

Services municipaux

Le recyclage et les déchets seront collectés comme prévu lundi.

Toutes les bibliothèques publiques seront fermées samedi et lundi.

Les arénas, piscines intérieures et centres de loisirs seront fermés samedi à l'exception de : Complexe récréatif Cindy Klassen, ouvert entre 14 h et 18 h

Piscine Margaret Grant, ouverte entre 13 h et 17 h

Piscine panaméricaine, ouverte 13 h à 17 h

L’Agence de services aux animaux sera fermée samedi et ouverte de midi à 17 h, lundi.

Cimetières

Les cimetières Brookside, Transcona et Saint-Vital seront ouverts de 8 h à 16 h 30 tous les jours.

Transport en commun

Le service d’autobus de la Winnipeg Transit fonctionnera samedi en fonction de l’horaire de dimanche.

Les combattants des forces armées, anciens et actuels, y compris les cadets et les réservistes, pourront utiliser gratuitement le transport en commun avec une autre personne, samedi.

Ceux qui souhaitent en profiter sont priés de porter un uniforme militaire, ou de présenter une pièce d'identité militaire ou une carte UneFC au moment de l'embarquement.

Le message Lest we forget (N'oublions jamais) sera affiché sous forme de bannière sur tous les autobus samedi, en rotation avec les messages réguliers.

La Winnipeg Transit observera également une minute de silence à 11 h. Les conducteurs s'arrêteront et stationneront leurs autobus à des endroits sûrs.

Commerces

Il est interdit aux détaillants d'ouvrir leurs portes entre 9 h et 13 h le jour du Souvenir au Manitoba, à l'exception de certains services, biens ou services professionnels de santé.

Commerces ou services qui peuvent ouvrir leurs portes entre 9 h et 13 h le jour du Souvenir : Repas préparés ou biens et services liés au logement

Services de santé professionnels

Services vétérinaires

Médicaments, appareils chirurgicaux ou préparations pour nourrissons

Essence, huile à moteur ou produits connexes

Pièces de véhicule ou services pour réparations d'urgence uniquement

Les centres commerciaux St-Vital, Kildonan Place, Grant Park et Garden City seront ouverts de 13 h à 18 h samedi. Le centre commercial Polo Park sera ouvert de 13 h à 19 h et Outlet Collection Winnipeg sera ouvert de 13 h à 21 h.

Tous maintiendront un horaire habituel, lundi.

Musées et loisirs

Le Musée des enfants du Manitoba sera ouvert de 13 h à 16 h 30 samedi et aura un horaire régulier lundi.

Le Musée du Manitoba sera ouvert de 13 h à 16 h samedi et aura un horaire régulier lundi.

Le parc et zoo Assiniboine seront ouverts de 13 h à 16 h samedi et auront un horaire régulier lundi.

L’attraction The Leaf du parc Assiniboine sera ouverte de 13 h à 21 h samedi et aura un horaire régulier lundi.

Fort Whyte Alive sera ouvert de 13 h à 17 h samedi et aura un horaire régulier lundi.

Le Musée de l'aviation royale de l'Ouest canadien sera ouvert de 13 h à 17 h samedi et aura un horaire régulier lundi.

La Musée des beaux-arts de Winnipeg (WAG) et le centre d’art inuit Qaumajuq seront ouverts de 13 h à 17 h samedi et auront un horaire régulier lundi.

Le Musée canadien pour les droits de la personne sera ouvert de 13 h à 17 h samedi et aura un horaire régulier lundi.

Le Temple de la renommée des sports du Manitoba sera fermé.

Le Musée de l'électricité du Manitoba sera ouvert de 13 h à 16 h samedi et aura un horaire régulier lundi.

Magasins d’alcool

Aucun magasin d'alcool de la province n'ouvrira avant 13 h samedi. Ceux de Winnipeg et de Brandon fermeront à 21 h ou 22 h et ceux des zones rurales fermeront entre 18 h et 22 h.

Les horaires habituels reprendront lundi.