Près de 20 ans après avoir quitté son bureau de Shawinigan, l’ex-premier ministre Jean Chrétien continue de travailler activement en coulisses pour y diversifier son économie. C’est lui qui est à l’origine de l’implantation de TES en Mauricie. Le projet de production d'hydrogène vert est estimé à quatre milliards de dollars.

En 2001, les fondateurs de Tree Energy Solutions (TES), Marcel et Paul Van Poecke, explorent l’idée d’implanter au Canada une filiale de leur entreprise afin d’y produire de l’hydrogène vert. Jean Chrétien leur vante une première fois les mérites de Shawinigan.

En juin, Nemaska Lithium, la multinationale qui devait transformer le visage économique de Shawinigan lui tourne le dos et met les voiles vers la rive sud. L’ex-premier ministre passe alors à l’action.

J’avais ça en tête depuis un moment. Quand ils ont annoncé qu’ils quittaient Shawinigan pour s’implanter à Bécancour, je suis allé voir le maire [de Shawinigan] Angers et je lui ai dit : "ne t’en fais pas, on va trouver autre chose". C’est là que les négociations ont commencé avec Hydro-Québec et le ministre Fitzgibbon pour amener TES à Shawinigan , se souvient-il.

Les négociations conduiront ultimement à cet investissement historique et à la création annoncée de ces 200 emplois de qualité. Jean Chrétien n’a pas que mis la table. Il a été bien présent tout au long du processus.

Il m’a appelé chaque semaine depuis un an et demi environ. Il m’a appelé très régulièrement pour voir où on en était rendu. Il a été un peu la courroie de transmission, le lien entre le projet du conseil d’administration de TES Canada et la ville de Shawinigan , dit le maire Michel Angers.

« Le plus grand ambassadeur de l’histoire »

Sur la grande scène d’Espace Shawinigan, le député de Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne, affichait un large sourire vendredi, pas peu fier de voir qu’encore aujourd’hui, son prédécesseur dans la circonscription de Saint-Maurice travaille activement pour son économie.

Monsieur Chrétien a cette réputation à l’échelle internationale pour convaincre les gens. Les investisseurs ont le choix d’aller partout. Il faut démontrer le pourquoi , dit-il.

Il a joué un rôle clé, c’est un grand ambassadeur de la région, probablement le plus grand qu’on aura.

Jean Chrétien n’assistait toutefois pas à l’annonce officielle. Rejoint au téléphone, il a avancé avec modestie n’avoir été que de bons conseils pour les gens en place, ajoutant qu’il était heureux de se sentir toujours aussi utile malgré son âge vénérable.

Il célébrera en janvier son 90e anniversaire de naissance. Il ne ralentit pas pour autant la cadence, alors qu’il accompagne régulièrement la ville de Shawinigan dans ses démarches auprès de différents promoteurs.

Il est une personne impressionnante à rencontrer. Il a été premier ministre du Canada pendant 10 ans, alors je vous avoue que ça facilite les liens avec différents promoteurs , sourit Michel Angers qui n’hésite jamais à faire appel à ses contacts et sa présence.

De père en fille

C’est sa fille, France Chrétien-Desmarais, qui, avec d’autres associés, a fondé TES Canada. C’est aussi à titre personnel qu’elle investit dans le projet.

Son entreprise aurait pu s’établir pratiquement n’importe où. Ce n’est pas que le fort débit d’eau de la rivière Saint-Maurice qui a fait pencher la balance pour Shawinigan.

Il y a un petit côté affectif qui a peut-être joué dans la balance, mais tous les éléments étaient là aussi , sourit-elle.