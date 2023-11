Les journalistes ont mauvaise presse depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Selon plusieurs, ils ont des partis pris : pro-Israéliens pour les uns, pro-Palestiniens pour les autres. Le conflit atteint une telle intensité que les messagers en font souvent les frais.

Le choix des mots

Parmi les questions difficiles du public aux journalistes, celle de l’impartialité arrive au sommet de la liste.

C’est très difficile , confie Yanik Dumont Baron. J’ai envoyé un texte à Céline [Galipeau, NDLR ] pour lui demander de le réviser. On parlait des colonies. Quand on est avec les colons, on comprend. On a de l’empathie pour leur situation, on comprend leur point de vue. Le lendemain, on va voir ceux qui subissent la violence des colons. Certains vont être un peu plus extrêmes et profiter de ce qui se passe à Gaza pour prendre plus de place : ils vont parfois jusqu’à tuer. On rencontre un jeune homme qui a été blessé par des colons... C’est compliqué, après, de trouver les mots justes. Il faut décrire ce qu’on voit en essayant d’éviter les adjectifs ou les façons de qualifier ça. La position de Radio-Canada sur l’utilisation ou pas du mot "terrorisme" en est un bon exemple , explique le journaliste.

Photo : Ivanoh Demers

Une vie est une vie

Céline Galipeau a été dépêchée sur le terrain pendant plusieurs jours. Afin de prendre la mesure de l'événement, elle a visionné les images du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre.

Quand on regarde les images du massacre, c’est vrai qu’on les comprend [les Israéliens]. De la même façon, parce qu’il y a toujours l’autre côté, pour les Palestiniens qui voient leurs proches, leurs familles, les autres Palestiniens à Gaza mourir et que la communauté internationale – parce que c'est comme ça qu’ils le ressentent – ne fait pas cesser ce carnage, parce que quand on parle de 10 000, 11 000 morts, c’est énorme. Donc, pour les Palestiniens, il y a comme un "[deux] poids, deux mesures" qui rend l’amertume encore plus grande, parce qu’ils ont l’impression qu’une vie palestinienne ne vaut pas une vie israélienne.

Photo : Ivanoh Demers

À Jéricho, Yanik Dumont Baron voulait rencontrer de jeunes Palestiniens pour prendre le pouls de la communauté. En quatre ou cinq minutes, on a compris qu’on n’était pas les bienvenus. Comme étranger, comme Canadien : "Votre pays [soutient] Israël, on ne veut pas vous voir ici" , raconte-t-il.

Il a ensuite rencontré des Gazaouis qui travaillaient en Israël le 7 octobre et qui n'ont pas pu retourner dans la bande de Gaza auprès de leurs familles.

Tous disaient : "On veut retourner à Gaza." Malgré les bombes, malgré la situation. "C’est ma terre. Ma famille est là, je veux y retourner" , raconte le correspondant.

Le « fixeur » : un guide, un interprète et plus encore

Il explique qu'il a rencontré ces Palestiniens grâce à son fixeur , c'est-à-dire celui ou celle qui fait office de guide et de traducteur. Mais ce ne sont pas ses seuls rôles. Il est au courant de ce qui se passe. C’est aussi un interprète culturel , précise Jean-François Bélanger.

Les événements lui ont par ailleurs prouvé qu'un journaliste est au bon endroit lorsque les belligérants ne veulent pas le voir : Si on dérange, c’est parce qu'il y a une histoire à raconter. Des soldats israéliens l'ont déjà bousculé pendant qu’il filmait une famille palestinienne affairée à la récolte des olives sur ses terres en Cisjordanie.

Photo : Ivanoh Demers

Les soldats ont saisi la caméra. Ils étaient en colère contre les journalistes, ils considéraient qu'ils étaient tous biaisés, tous contre Israël. On nous reprochait de ne pas parler en permanence des bébés tués le 7 octobre. On expliquait qu’on couvrait les histoires de chaque côté. On raconte aussi l’histoire des Palestiniens qui ne peuvent pas cueillir leurs olives. Cela ne passait pas aux yeux de ce soldat , raconte le correspondant, qui a finalement récupéré sa caméra, mais pas les cartes mémoire. Donc pas d'images.

Les journalistes sont aussi frustrés de ne pas pouvoir circuler dans la bande de Gaza.

L’armée israélienne permet à la presse d’entrer aux abords de l'enclave, à Beit Hanoun, d’où les journalistes peuvent voir une région déserte. On leur montre aussi un des tunnels utilisés par le Hamas.

À chacun sa censure

Photo : Ivanoh Demers

On est aux mains de l’armée israélienne , dit Yanik Dumont Baron. Et les Palestiniens sont aux mains du Hamas. Le Hamas, c’est tout le monde , explique Jean-François Bélanger, en ce sens que cette organisation est partout dans la bande de Gaza, dans ses institutions et dans ses structures.

Là aussi on contrôle, rapportent les correspondants en évoquant cette Palestinienne qui critiquait le Hamas devant la caméra et qu'une main a prestement fait taire en se posant sur sa bouche.

On sort du discours politique quand on est sur le terrain. On rencontre les gens qui sont touchés par ça, de tous les côtés. Ça nous aide, nous, à mieux comprendre pour, après ça, vous l’expliquer. Ce relais-là d’informations est super important, sinon on a les discours de ceux qui ont accès à des micros.

Les correspondants sont prêts à reprendre l’avion. Ils espèrent entrer dans la bande de Gaza. Sans contrainte, d'un côté comme de l'autre.