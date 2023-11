« 45 % de tous les prêts hypothécaires en cours au Canada » devront être renouvelés au cours des deux prochaines années, et « leurs mensualités moyennes pourraient croître de 30 à 40 % ». C'est ce que dévoile un nouveau rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

La plupart des détenteurs de ces prêts les ont contractés à des taux fixes exceptionnellement bas , c’est-à-dire avant l’importante hausse des taux entamée en mars 2022, indique-t-on dans le rapport, publié jeudi.

Il s'agit d'environ 2,2 millions d'hypothèques qui devront être renouvelés. C’est près de trois fois plus que pendant l’année 2023, note la SCHL .

La SCHL donne l’exemple d’un prêt de 500 000 $ contracté à un taux fixe sur cinq ans, avec une période d’amortissement de 25 ans, et dont le taux passerait l’année prochaine de 1,94 à 5,45 %. L'emprunteur devrait alors débourser près de 1000 $ supplémentaires par mois.

Ces 2,2 millions d'emprunts hypothécaires représentent un certain risque pour l'économie du pays, affirme Tania Bourassa-Ochoa, spécialiste principale de la recherche sur le logement à la SCHL .

De plus, selon Simon Lupien, courtier hypothécaire, ces hausses sont bouleversantes pour bien des emprunteurs.

Les taux fixes sur 3 à 4 ans plus populaires

Le terme que nous entendons le plus, c'est le choc. On va vivre le choc des paiements , explique M. Lupien, cofondateur d'apoint Hypothèque, une entreprise basée à Delson, au Québec.

Je pense que l'ensemble des acteurs actuellement s'entendent pour dire que [...] la fête avec les taux d'intérêt à 2 %, c'est derrière nous.

Au début de l'année, on voyait que les gens privilégiaient des termes les plus courts autour de 1 an, 2 ans, dans l'espoir que les taux d'intérêt baissent prochainement , relève Mme Bourassa-Ochoa.

Mais sur cette fin 2023, les emprunteurs privilégient des durées de 3 à 4 ans, ce qui signifie, selon le rapport, que l’espoir d’une baisse imminente des taux d’intérêt s’est évanoui .

Simon Lupien, courtier, estime que les taux d'intérêt pourraient cesser d'augmenter en 2024 et que les taux variables pourraient à nouveau paraître intéressants.

Mais en cas de récession, les premières baisses du taux d'intérêt pourraient arriver au printemps, voire à l'été 2024 , projette M. Lupien, ce qui pourrait alors rendre à nouveau les taux variables comme une option à étudier.

Quelles possibilités?

Face à cette situation, plusieurs solutions s’ouvrent aux propriétaires. On a toujours donné comme conseil de ralentir la cadence de remboursement d'un prêt hypothécaire, donc d'allonger l'amortissement , explique M. Lupien. Pas seulement face à des taux plus élevés, mais aussi lors d’événements comme un congé de paternité ou de maternité, un lancement en en affaires, un changement d'emploi ou une maladie.

La meilleure façon de gérer un prêt hypothécaire, c'est en étant proactif, en apportant des correctifs lorsque c'est nécessaire , poursuit le courtier.

D’autres options s’offrent aux personnes endettées. On peut réduire les niveaux d'épargne, repousser des achats importants par exemple, ou encore réduire sa consommation pour des biens et des services non essentiels , liste Mme Bourassa-Ochoa.

Tania Bourassa-Ochoa de SCHL, pointe que les prochaines années vont exposer davantage l'Économie canadienne.

Les ménages peuvent aussi privilégier leurs paiements hypothécaires plutôt que le remboursement d’autres dettes et crédit de consommation. Un comportement qu’ils ont tendance à adopter en cas de difficultés, relève l’organisme.

Dans les cas les plus extrêmes, ça peut entraîner de vendre la propriété de façon plus rapide que prévu , ajoute la spécialiste.

Des risques pour l’économie

Pour les propriétaires, la hausse des taux équivaut à des paiements supplémentaires de 15 milliards de dollars par année , souligne le rapport.

Pour les ménages, il y a un plus grand risque de cas de défaut , tandis que les risques et la vulnérabilité de l'économie se voient accentués , alerte Mme Bourassa-Ochoa. Le rapport précise : En fin de compte, les 15 milliards de dollars supplémentaires qui seront consacrés aux paiements hypothécaires viendront réduire les dépenses dans d’autres secteurs de l’économie, par exemple la consommation et l’investissement .

Pour autant, MmeBourassa-Ochoa estime que la situation n’est pas comparable avec la crise des crédits hypothécaires à risque aux États-Unis de 2008 et 2009, car le cadre réglementaire canadien actuel est plus contraignant.

Avec les informations de Yanick Lepage