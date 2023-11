La Coopérative de solidarité de Gallix pourra finalement aller de l'avant avec la construction de la station-service et de l'épicerie. La subvention qu'elle attendait de la part de la Société du Plan Nord a été confirmée dans les derniers jours.

Certains partenaires, qui avaient promis une aide financière, se sont finalement désistés, indique le trésorier de la Coopérative de Gallix, Serge Landry.

C’est toute une saga, mais nos partenaires avaient le droit de se désister. On devra par contre trouver davantage de partenaires régionaux pour trouver un peu de fonds. Les gros montants attendus sont toutefois tous arrivés , assure ce dernier.

La Société du Plan Nord offre une subvention de 500 000 dollars, ce qui représente le quart du projet évalué à deux millions de dollars.

Serge Landry est le trésorier de la Coopérative de solidarité Gallix. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Les activités de financement devront donc se poursuivre dans la région puisque l'organisation devra amasser près de 100 000 dollars afin de mettre en œuvre le projet. La coopérative veut offrir des services de base aux résidents de Gallix, qui habitent un désert alimentaire depuis la fermeture du seul dépanneur en 2017.

Serge Landry soutient que la coopérative devrait trouver les fonds nécessaires d’ici le début des travaux.

Les délais encore une fois modifiés

Ce financement de la Société du Plan Nord arrive toutefois trop tard pour commencer les travaux dans les délais prévus. La construction de la Coopérative de solidarité de Gallix devait être inaugurée cet automne.

Selon Serge Landry, la construction devrait donc débuter après la fonte des neiges.

On prévoit commencer les travaux de fondation à la mi-mai, installer les réservoirs de carburant et commencer le bâtiment au cours de l'été. On voudrait terminer la construction autour du mois d'août pour une ouverture prévue en septembre 2024 , estime M. Landry.

Huit bénévoles ont déboisé le terrain où seront construits la station d'essence et le dépanneur à Gallix, près de Sept-Îles, en mai 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

C’est sur un terrain acheté en juin à la Ville de Sept-Îles pour la somme de 28 000 dollars que sera construite la Coopérative de solidarité de Gallix.

Avec les informations de Michèle Bouchard