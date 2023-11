La Cour d’appel du Québec a accepté mercredi la requête en intervention amicale réclamée par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans le dossier de la redevance touristique de la Ville de Percé.

L’ UMQ intervient donc à titre amical pour obtenir un droit de parole pour soumettre leurs propres arguments dans le débat entourant l'interprétation de ces nouvelles dispositions , explique Me Simon Cossette-Lachance, procureur et conseiller juridique pour la Ville de Percé.

L’ UMQ pourra ainsi présenter à la Cour d’appel du Québec un mémoire de dix pages, en plus d’avoir un tour de parole de quinze minutes lors de l’audience d’appel.

Le dossier de la redevance est d’intérêt national et c’est du droit nouveau. De nouvelles dispositions de la Loi des cités et villes n’ont jamais été plaidées ou interprétées devant les tribunaux , indique le procureur.

Ça demeure une cause de la Ville de Percé. C’est simplement que l’ UMQ peut maintenant intervenir et faire valoir ses arguments plus nationaux.

Ouvrir en mode plein écran Simon Cossette-Lachance, procureur de la Ville de Percé (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le règlement qui encadre la redevance touristique de Percé avait été jugé illégal en juin dernier par la Cour supérieure du Québec. Quelques jours plus tard, la Municipalité avait annoncé qu'elle porterait le jugement en appel.

Publicité

En septembre dernier, l' UMQ avait déjà signifié son appui financier et juridique à la municipalité gaspésienne dans ses démarches entourant ce dossier.

C’est un appui de taille […]. C'est très important pour la Ville de Percé, parce que ça montre que c’est un sujet d’intérêt national et qu’il faudra faire un travail pointilleux pour pouvoir interpréter comme il faut la Loi sur les cités et villes , conclut Me Cossette-Lachance.

Les différentes parties impliquées ont jusqu'au 12 février pour déposer leurs mémoires. La date de l’audience d’appel sera connue après cette date.