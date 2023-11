La Dre Roberta Bondar, photographe nord-ontarienne de renommée internationale et première femme canadienne à être devenue astronaute, était de passage vendredi à Science Nord, à Sudbury, pour le vernissage de son exposition sur l’histoire des migrations de plusieurs espèces d’oiseaux, dont la grue blanche.

L’exposition est intitulée Patterns & Parallels : The Great Imperative to Survive (Motifs et parallèles : le grand impératif de survie) est présenté dans le hall d’entrée de Science Nord.

L'exposition inclut des images prises depuis l'espace, grâce à un partenariat avec la NASA. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

La diversité et le nombre d’oiseaux diminuent à mesure que notre planète en pleine mutation met à l’épreuve leur fragilité et leur résilience , a expliqué la Dre Bondar.

Selon le communiqué de Science Nord, trois milliards d’oiseaux ont disparu du Canada et des États-Unis depuis 1970.

Les gens cherchent à en savoir plus, à inverser cette tendance alarmante, et ont donc besoin d’histoires pour consolider leur engagement envers la conservation cruciale des oiseaux.

Les visiteurs peuvent en apprendre davantage grâce à des codes QR près des photos donnant accès à des enregistrements audio de Roberta Bondar, à des animations et à des vidéos.

Quelques-unes des photographies de l'exposition Patterns & Parallels : The Great Imperative to Survive, présentée jusqu'au 7 janvier 2024 à Science Nord. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Il s’agit du deuxième lieu où se retrouve cette exposition, après un lancement à Sault-Sainte-Marie, la ville natale de la Dre Bondar.

Nous remercions le Dr Bondar d’avoir invité Science Nord à présenter cette exposition magnifique et très réfléchie, a affirmé Ashley Larose, directrice générale de Science Nord.

L'exposition sera présentée dans les prochains mois dans des galeries d'arts, centre de sciences et musées un peu partout au pays.