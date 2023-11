Centre Mario-Tremblay : la pièce manquante du système de réfrigération a été installée

La pièce manquante pour relancer le système de réfrigération du Centre Mario-Tremblay est arrivée jeudi à Alma et a été installée vendredi matin. Ainsi, la fabrication de la glace sur les deux patinoires pourra commencer.

La plaque de titane servant à la réfrigération des glaces a été installée par l'entreprise Cimco Refrigeration.

Rappelons que la pièce en provenance de Suède devait arriver par avion, mais elle a plutôt été expédiée par bateau, ce qui a occasionné un délai de plusieurs semaines.

Normalement, le délai de fabrication des glaces est de deux semaines. Alma espère aller plus rapidement.

On a reçu la pièce hier en fin de journée et ce matin, à la première heure évidemment, on a fait l'installation de la pièce. Maintenant, il faut faire la glace. Habituellement, on parle d'un délai d'environ deux semaines, [...] mais inutile de dire que là on met vraiment nos équipes à fond dans la réalisation des glaces, de sorte qu'on espère pouvoir l'annoncer avant deux semaines , a mentionné Claudia Madore, coordonnatrice aux communications à la Ville d'Alma.

Ouvrir en mode plein écran Le bris au système de réfrigération empêchait la fabrication de la glace sur cette patinoire du Centre Mario-Tremblay. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Le bris était survenu à la fin du mois d'août, empêchant ainsi le début des saisons des sports de glace dans cet aréna. Les activités des clubs de hockey et de patinage artistique avaient été déplacées dans d'autres.

Prendre note que toutes les activités qui étaient prévues sur les surfaces non glacées, par le hockey mineur, le Centre de service scolaire ou toutes autres organisations, sont évidemment annulées , annonce un message publié sur la page Facebook d'Alma.

Initialement, Alma espérait que les patinoires soient accessibles à la mi-octobre.