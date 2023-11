Le livre coup-de-poing de Catherine Dorion

Catherine Dorion sait que son nouveau livre risque de faire mal. Un peu plus d’un an après avoir quitté la vie politique, elle raconte la « violence » et les « dommages » qui l’ont menée au seuil d'un « burn-out », la « téléréalité imposée » aux élus par les médias, « le temps perdu dans de longs rituels parlementaires » et, pour la première fois, sa relation visiblement très tendue avec Gabriel Nadeau-Dubois.

C’est dans un café du quartier Maizerets, à Québec, que la rencontre a lieu avec l’ex-députée de Taschereau. Souriante et loquace, elle semble avoir retrouvé une forme de paix intérieure. En effet, après avoir lu son livre Les têtes brûlées, qui sortira en librairie le 13 novembre, on aurait pu en douter. La politique l’a terriblement usée.

Je veux qu’on ait accès à cette histoire-là. J’ai vécu quelque chose d’extrêmement difficile , résume-t-elle.

Dans son livre, Catherine Dorion admet qu’elle n’avait pas une envie décapante de devenir députée . En braquant les projecteurs sur les coulisses, elle espère que ceux qui suivront seront mieux préparés qu’elle.

Mais à la lecture de cet ouvrage, qui va avoir envie de se lancer? lui demande-t-on. Je sais que ça ne leur donnera pas le goût , convient-elle. Or, son livre a aussi pout but de créer un mouvement d’éveil des consciences par rapport à notre asservissement à notre carrière, au monde du travail .

Si tu es sincère dans ton désir de brasser le pommier [...], tu vas rencontrer plein de gros obstacles sur ton chemin qui vont, comme humaine, te "shaker" en esti, te fragiliser et te mettre à l’épreuve pour de vrai.

Trop de visibilité aux yeux de Gabriel Nadeau-Dubois

Sans réserve, Catherine Dorion consacre plusieurs passages de son livre aux tensions qu’elle a connues avec la direction de Québec solidaire (QS) et plus particulièrement avec Gabriel Nadeau-Dubois.

Elle se doute que cet aspect sera abondamment commenté. Son livre dénonce d’ailleurs de long en large les torts des médias qui traquent tout ce qui peut être rapidement tourné en scandale cheap . Encore une fois, ils vont donner une preuve de plus que ce que je dis, c'est vrai , se résigne-t-elle. Je fais confiance aux lecteurs.

Cependant, omettre de parler de Gabriel Nadeau-Dubois dans son livre aurait été impensable, dit-elle, dans la mesure où elle souhaite que la gauche québécoise se questionne sur le chemin à emprunter pour continuer de croître sans se fondre dans le moule.

Or, Gabriel Nadeau-Dubois est en grande partie, selon elle, responsable du fait que QS ressemble de plus en plus à un parti politique traditionnel , un sujet que personne n’ose véritablement aborder.

Gabriel représente une tendance. Je ne dis pas que c’est de la marde : ça existe partout [...]. Mais en ce moment, le débat dans la gauche sur "quelle va être notre stratégie?" n’existe pas. Il est tabou, le débat, parce que ça veut dire critiquer des gens.

Dans son ouvrage, Catherine Dorion raconte d’ailleurs les confidences de plusieurs ex-employés de QS qui auraient quitté le navire entre autres parce qu’ils se sont sentis neutralisés , comme elle.

Gabriel Nadeau-Dubois lui aurait reproché d’occuper trop d’espace médiatique, raconte-t-elle, ce qui nuisait à sa visibilité comme co-porte-parole masculin de QS .

Ouvrir en mode plein écran Dans son livre, Catherine Dorion revient sur les nombreux épisodes où ses tenues vestimentaires ont retenu l'attention des médias. Photo : Capture d'écran d'une vidéo de l'Assemblée nationale du Québec

Catherine Dorion écrit aussi que Gabriel Nadeau-Dubois serait parvenu à bloquer plusieurs initiatives de solidarité envers elle au moment où les médias montaient en épingle des histoires comme le fait qu’elle ait porté un coton ouaté au Salon bleu de l’Assemblée nationale.

L’influence d’un seul homme

Selon elle, Gabriel Nadeau-Dubois est de ces politiciens qui ont la capacité et le désir de se livrer à [d]es pressions émotives et [à des] tractations de pouvoir . À l’interne, personne n’osait réellement aborder ces questions, affirme l’ex-élue.

Le parti sans chef est en voie de devenir un parti où l’influence d’un seul homme est à la fois infiniment réelle et infiniment tabou , peut-on lire dans son livre. Catherine Dorion ne pouvait pas mener ce combat elle-même, écrit-elle, car elle l’aurait perdu.

Je pouvais affronter toute la médiasphère de droite du Québec, mais pas notre leader à l’intérieur d’une institution qu’il tenait fermement dans son poing.

En entrevue, Catherine Dorion dit cependant ne pas avoir envie de tirer dans les jarrets de QS ni de Gabriel [...]. Il fait ce que bien du monde fait dans des organisations de gauche qui grossissent . Toutefois, aucun moment n’aurait été bon pour ouvrir publiquement cette boîte de Pandore.

C’était soit se taire, soit parler, et j’espère qu’il va être capable de comprendre mes motivations et de comprendre que ce n’est pas dirigé contre lui. Je n’en suis pas sûre, mais je l’espère , indique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Catherine Dorion, Gabriel Nadeau-Dubois et Sol Zanetti lors de la campagne électorale de 2018. Photo : Radio-Canada

Workaholisme

Même si elle espère que QS saura mobiliser le lobby du peuple , Catherine Dorion reste fière de certaines réalisations de sa famille politique. Elle cite en exemple la mobilisation contre le troisième lien et celle contre le Port de Québec dans le dossier de la qualité de l’air.

Ce sont là des préoccupations qui, sans QS , n’auraient probablement pas pris autant de place à l’Assemblée nationale, dit-elle. Il y a plein d’affaires qui sont devenues normales et qui étaient inexistantes. Même si QS restait comme il est là, ce serait déjà crissement hot.

C’est justement pour ce genre de combat que Catherine Dorion aurait aimé avoir plus de temps comme députée. Mon horaire n’avait juste pas d’allure , dénonce-t-elle. Dans son livre, elle aborde d’ailleurs les nombreux épisodes d’anxiété qui l’ont assaillie durant son mandat.

D’ailleurs, peu de temps après sa victoire aux élections de 2018, elle a dû commencer à consulter un psychologue pour tenir le coup. Petit à petit, l’artiste en elle a perdu l’envie de créer, alors qu’elle s’était donné pour mission d’ amener l’art en politique .

À son retrait de la vie politique, en 2022, Catherine Dorion se sentait au bord du gouffre. Il lui a fallu plusieurs mois pour s’en remettre, confie-t-elle. Je pense que je vivais quelque chose qui était comme un burn-out [...]. Je me suis soignée.

Le psy et les retraites dans le bois, sans ça, je ne m’en serais jamais tirée.

Catherine Dorion critique aussi le parlementarisme et ses obligations, dont la plupart n’ont d’autre utilité que de singer sans passion des pratiques démocratiques , écrit-elle.

Il fallait que je sois présente à toutes les niaiseries qui ne servent à rien, et si je disais "ça ne sert à rien", autre scandale! résume-t-elle en entrevue.

Aucun regret

Dans ce sombre portrait qu’elle brosse de la politique et des médias en général, la question qui s’impose est la suivante : était-elle à sa place comme députée? Sa réponse : oui.

Je voudrais que plein de [gens] qui pensent que ce n’est pas leur place y aillent et que ceux qui pensent que c’est leur place n’y aillent pas , énonce-t-elle avant d’éclater de rire.

Catherine Dorion assure qu’elle ne regrette rien. C’est la meilleure école que tu ne peux pas avoir sur la nature humaine!

Au-delà de son livre, l’artiste prépare un retour au théâtre en 2025 dans une pièce également tirée de ce qu’elle a vécu en politique.