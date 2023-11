Des experts incitent les Manitobains à faire vacciner leurs enfants contre la grippe

Face à un taux faible de vaccination chez les mineurs au Manitoba, des spécialistes de la santé exhortent les parents à faire vacciner leurs enfants contre la grippe, surtout à cause de la saison des maladies respiratoires.

Selon des données provinciales, entre le 1er septembre et le 4 novembre 2023, la couverture vaccinale contre la grippe a atteint 5,3 % chez les enfants de moins de 5 ans et 4,6 % chez ceux de 5 à 17 ans.

Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, le Dr Brent Roussin, incite les parents à faire vacciner leurs enfants.

D’après Dr Philippe Lagacé-Wiens, médecin microbiologiste à l'hôpital Saint-Boniface, la grippe est une maladie dont la sévérité est parfois sous-estimée par les parents. Elle peut pourtant présenter des complications, particulièrement chez les jeunes enfants.

De surcroît, il importe de faire la distinction entre le simple rhume et la grippe qui peut s’avérer très sévère , qui peut se détériorer en pneumonie et entraîner une hospitalisation, indique le médecin.

Le mois de novembre est particulièrement important en matière d’immunisation puisqu’il précède une vague d’infections non seulement de la grippe, mais de la COVID-19 et du virus respiratoire syncytial (VRS), explique-t-il.

En effet, l’apogée de la saison des maladies respiratoires survient généralement en décembre et en janvier, d'après lui.

On commence à voir ça de plus de bonne heure, peut-être à cause des interruptions qui ont eu lieu à cause de la COVID-19 , indique le Dr Lagacé-Wiens.

Si la couverture vaccinale demeure basse, il craint voir un scénario similaire à l’an dernier, où la moyenne quotidienne d’admission à l’hôpital pour enfants de Winnipeg avait bondi de 50 % par rapport aux données de l’année précédente.

Selon la Dre Hélène Decaluwe, pédiatre immunologue, chercheuse au CHU Sainte-Justine et professeure agrégée de clinique à l’Université de Montréal, c’était le cas partout au Canada .

L’automne dernier et au début de l’hiver dernier, on vivait notre pandémie en pédiatrie. Nos urgences étaient pleines , témoigne-t-elle.

Elle conseille aux parents de ne pas sous-évaluer les effets de la grippe, même si leur propre infection s’est avérée modérée.

On oublie que les enfants de moins de 5 ans sont vraiment à risque d’avoir des complications beaucoup plus graves que leurs parents , avertit-elle.

Par voie de communiqué, jeudi, une porte-parole de Soins communs a indiqué qu'à l’hôpital pour enfants de Winnipeg, bien que le nombre de patients se situe dans les données normalement observées pour cette période de l’année, l’urgence pour enfants continue de voir de nombreux cas de virus respiratoires et se prépare à une augmentation soutenue du volume de patients .

Au Manitoba, le vaccin est disponible presque dans toutes les pharmacies, dans tous les bureaux de santé publique , ainsi que dans plusieurs cliniques spécifiquement dédiées à l'immunisation contre la grippe, informe le Dr Lagacé-Wiens.

En plus de recevoir sa dose de vaccin, il recommande aux gens malades de rester à la maison et de porter un masque s’il est essentiel de sortir de chez eux. Quand on a des symptômes, porter un masque peut faire toute la différence , affirme-t-il.

Avec des informations de Magalie Chinchilla Chaput et Josh Crabb