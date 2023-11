Un nouvel appareil d’imagerie médicale livré en février prochain à l’hôpital de Shawville

Après de multiples reports, un nouvel appareil tomodensitomètre d’imagerie médicale (TMD) devrait finalement être livré à l’hôpital de Shawville en février prochain, a confirmé le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais. L’appareil actuel a subi plusieurs pannes dans les dernières années.

« Selon les dernières nouvelles du fabricant, on attend une livraison du scan vers la fin du mois de février 2024 », a indiqué le CISSS de l'Outaouais dans une réponse écrite transmise vendredi.

Depuis janvier 2021, l’appareil de TDM de Shawville est tombé en panne à trois reprises, tandis que celui de Maniwaki a dû être réparé six fois, selon des données du CISSS de l’Outaouais. En moyenne, chaque interruption a duré 24 heures.

Lorsque l’appareil n'est pas fonctionnel, les patients qui ont besoin d’un examen d'imagerie médicale urgent doivent être transportés à l'Hôpital de Hull, à une heure de route. Lors d'un AVC, faire une TDM à l’intérieur d’un délai de trois heures est l’idéal, mais le plus tôt reste le mieux, expliquait le Dr Pascal Croteau en 2022.

Qui plus est, la population du Pontiac ne peut compter que sur un petit nombre d'ambulances. Si un patient doit être transporté à Hull, cela prive la collectivité d’un véhicule pour répondre aux autres urgences, selon le médecin de famille.

On a une fenêtre quand même assez étroite [...]. Sans scan pour confirmer l’absence d’hémorragie, on ne peut pas donner la thrombolyse , c'est-à-dire un médicament qui peut détruire un caillot de sang dans le cerveau, précisait alors le Dr Croteau. Plus le temps d’attente s’allonge, plus le risque de séquelles permanentes augmente en corollaire.

Ces appareils doivent être remplacés aux 10 ans. Le coût de l’équipement s’élève à 850 000 $ selon le CISSS de l’Outaouais, auquel s'ajoutent entre 150 000 $ et 200 000 $ en travaux d’installation.

Avec les informations de Laurie Trudel