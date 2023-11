Selon les projections d’une note économique de Desjardins, le prix de vente moyen des maisons en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine devrait s'élever à 248 000 dollars en 2024, ce qui constituerait une augmentation de presque 70 % depuis 2020.

Sur la même période pour l'ensemble du Québec, cette hausse était d'environ 30 %.

Malgré la hausse des taux d'intérêt, Desjardins prévoit que les prix de l'immobilier en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine devraient continuer à augmenter l'année prochaine.

Selon l'autrice de cette note, l'économiste Maëlle Boulais-Préseault, cette situation est due à la hausse de la population dans les dernières années en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, ce qui a mis beaucoup de pression sur le marché de l'habitation.

Desjardins s’attendait à une baisse des prix de vente à la suite de l’augmentation du taux directeur par la Banque du Canada, ce qui n’est pas arrivé en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Il y avait beaucoup de demandes sur le marché de l’habitation, qui était très dynamique. Il y a encore de la demande, ce qui met encore de la pression au niveau des prix , indique Maëlle Boulais-Préseault.

C'est un constat que partage Stéphane Roy, évaluateur agréé à Servitech inc., une entreprise qui réalise les évaluations foncières de plusieurs municipalités de la région.

Si on regarde les transactions immobilières qui ont été réalisées cet été, on n’a pas vu de diminution. On a vu une hausse par rapport à 2022. Ce qu’il y a de différent, c’est qu’il y a moins de surenchères, moins d’offres multiples. Mais les prix demandés sont comparables, voire supérieurs à ceux de 2022 , explique-t-il.

La Banque du Canada prévient d'ailleurs que les taux d'intérêt pourraient être élevés pendant longtemps.

Hausses importantes de l’évaluation foncière

Étant donné la vitalité du marché immobilier gaspésien, il faut s'attendre à des hausses importantes de l'évaluation foncière dans la région au cours des prochaines années, selon Stéphane Roy.

Servitech a livré cet automne une nouvelle évaluation foncière pour les municipalités de Sainte-Paule, Baie-des-Sables, Marsoui et Cap-Chat, qui entrera en vigueur en janvier 2024.

Ce nouveau rôle se base principalement sur les transactions immobilières entre janvier et octobre 2022.

Parmi ces municipalités, il y a des hausses importantes, c’est certain , indique Stéphane Roy.

L’évaluateur ajoute que prix de l’immobilier et évaluation foncière s’influencent mutuellement, telle une boucle de rétroaction positive. L’évaluation foncière se base sur les données historiques des transactions immobilières.

Cette nouvelle évaluation influence en retour les acteurs du marché immobilier, selon Stéphane Roy, ce qui crée alors une sorte de cercle vicieux.

Une tendance préoccupante aux Îles

Le maire des Îles-de-la-Madeleine se dit très préoccupé par cette tendance, qui complique selon lui l'accès à la propriété et au logement, qui est déjà difficile pour les Madelinots.

Cela a des effets en cascade pour les Îles-de-la-Madeleine, selon Antonin Valiquette, qui décrit l’accès au logement comme la priorité numéro 1 de son administration en matière de développement territorial aux Îles-de-la-Madeleine.

Le manque d’accès au logement, c’est un frein pour la pénurie de main-d’œuvre. C’est un frein pour le manque de place en garderie. C’est un frein pour l’attraction des personnes par rapport au déclin démographique. C’est un enjeu extrêmement important , est-il d'avis.

Face à cette situation, le maire des Îles assure faire son possible pour augmenter l’offre de logements sur son territoire. Avec la mise à jour économique de Québec, Antonin Valiquette espère qu’un projet d’habitation abordable de l’Office municipal d’Habitation sera accepté.

Pour répondre à la surenchère immobilière, le maire rappelle que la Municipalité a mis en place l’année dernière un règlement qui interdit la construction de résidences secondaires ou la conversion de résidence principale en résidence secondaire pour la location touristique à court terme en dehors des zones de villégiature.

Depuis 2022, de nombreuses demandes de permis faites par la Corporation touristique des Îles-de-la-Madeleine ont été refusées en vertu de ce règlement , indique Antonin Valiquette.

L’élu précise que ses équipes évaluent justement l’impact d’un tel règlement sur l’accès à la propriété.