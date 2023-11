30 ans de tristesse et de questions pour les parents de Marcia LeBlanc

Le 14 novembre 1993, la jeune Marcia LeBlanc disparaissait dans la région de Notre-Dame, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Trente ans plus tard, ses parents cherchent toujours un sens à cette tragédie et s’accrochent à l’espoir de savoir ce qui lui est arrivé.

Chaque matin, Oscar et Jacqueline LeBlanc allument un lampion. Chaque soir, ils l’éteignent. Cela fait trente ans qu’ils se prêtent à ce rituel, qui les aide à porter la lourdeur de la disparition de leur fille.

On a encore le même feeling. On sait que… on sait qu’elle n’est pas en vie, parce qu’on aurait eu des nouvelles, mais… où est-ce qu’elle est? C’est ça qu’on se demande , affirme Jacqueline LeBlanc.

Ouvrir en mode plein écran Les parents de Marcia LeBlanc allument un lampion chaque matin. Un rituel qui dure depuis trente ans. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Assis à sa droite dans leur maison de Notre-Dame, son mari la regarde. De la douceur et de la douleur se lisent dans leurs yeux. Les mots, si lourds de sens, sortent difficilement.

On vit avec ça tous les jours. Des fois c’est pire que d’autres. Des fois ça va bien, des fois…il faut tout le temps qu’on fasse des petites affaires. C’est pour ça qu’on jardine, qu’on tient la maison aller, pis on clean, pis on fait cecitte, pis on fait ça , dit-il.

Qui a tué Marcia et Marcel?

Ouvrir en mode plein écran Les parents de Marcia LeBlanc souhaitent que la lumière soit faite sur le meurtre de leur fille et de son petit ami Marcel Cormier (à droite). Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Le 14 novembre 1993, un chasseur découvre le corps de Marcel Cormier près du chemin Caissie. L’adolescent de 17 ans gît sans vie dans la voiture de son père, tué d’une balle dans la tête.

Sa petite amie, Marcia LeBlanc – âgée de 14 ans et qui se trouvait avec lui – manque à l’appel. Des policiers et de nombreux membres de la communauté participent aux recherches.

Ouvrir en mode plein écran C'est dans cette voiture que le corps de Marcel Cormier a été retrouvé, le 14 novembre 1993. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Un suspect arrive dans la mire des policiers : Roger LeBlanc. Ce résident de Bouctouche, âgé de 34 ans, est un habitué d’un bar situé près de la scène de crime. La police l’interroge le 21 novembre 1993.

Le lendemain, il disparaît dans la forêt. Son camion est retrouvé près de Canaan Station, mais Roger LeBlanc manque toujours à l’appel. À la fonte des glaces, en mai 1994, sa carabine est trouvée dans une rivière.

Ouvrir en mode plein écran La photo de Roger LeBlanc a été diffusée par la GRC en novembre 1993. Cet homme de 34 ans est le seul suspect à avoir été identifié par la police. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Quelques mois plus tard, en octobre 1994, des restes humains sont découverts à deux kilomètres du lieu où le corps de Marcel Cormier a été retrouvé. Des analyses permettent à la GRC de déterminer qu’il s’agit de Marcia LeBlanc.

Trente ans après les faits, personne n’a été accusé en lien avec le meurtre de ces deux adolescents. Roger LeBlanc n’a jamais été retrouvé.

Un doute sur les ossements

Depuis trente ans, Oscar et Jacqueline LeBlanc se posent des questions. Sur le rôle joué par Roger LeBlanc. Sur le travail de la GRC . Et aussi sur les restes humains retrouvés en octobre 1994.

Ouvrir en mode plein écran Cette photo de Marcia LeBlanc, prise peu avant sa disparition, est accrochée dans la maison familiale. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La GRC a déterminé qu’il s’agit de la dépouille de leur fille, mais ces conclusions ont été contredites par un test génétique commandé par les parents de Marcia. Aujourd'hui, ces derniers veulent en avoir le cœur net.

Qu’ils ouvrent son dossier et qu’ils nous disent du commencement où on est rendus astheure. Qu’est-ce qu’ils ont fait qui était bon? Qu’est-ce qu’ils ont fait qui n’était pas bon? , se demande Oscar LeBlanc.

Lui et son épouse ont toujours été convaincus que quelqu’un sait ce qui est arrivé à leur fille. Mais le temps commence à presser. Les gens qui pourraient avoir vu ou entendu quelque chose en 1993 ne rajeunissent pas.

Avoir des réponses avant qu’il ne soit trop tard

Ce dont j’ai le plus peur, c’est que ceux qui savent la réponse, qui savent tout, meurent et apportent ça avec eux. Et ça ne leur donnerait rien du tout, c’est ça le pire. Ça ne leur ôterait rien. Nous autres, ça nous donnerait de quoi , dit Oscar LeBlanc.

Jacqueline LeBlanc pensait que les choses débloqueraient cette année, à l’approche du trentième anniversaire. Elle garde espoir et se dit qu’il arrive que des meurtres soient résolus après des décennies.

Les parents de Marcia ne sont pas les seuls à se poser des questions. C’est aussi le cas d’un de leurs gendres, Claude Bourgeois. Depuis des années, il les accompagne et les appuie dans leur quête.

Ouvrir en mode plein écran Claude Bourgeois est l'un des gendres de Jacqueline et Oscar LeBlanc. Il les appuie dans leur quête de réponses. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Trente ans, c’est beaucoup trop long pour ne pas avoir de réponses. C’est un dossier où il n’y a aucun mouvement. Il n’y a aucune mise à jour par la GRC , aucune communication avec la famille LeBlanc , affirme-t-il.

Claude Bourgeois administre la page Facebook Justice pour Marcel et Marcia , par l’entremise de laquelle des gens lui transmettent des informations.

Récemment, il a écrit à des élus provinciaux et fédéraux pour qu’ils mettent de la pression sur la GRC . Concrètement, il veut qu’un regard neuf soit posé sur cette affaire par des enquêteurs.

Le dossier devrait être revu complètement – du début jusqu’à la fin, avec tous les détails – parce que c’est une enquête qui a été mal menée. Il y a eu beaucoup d’erreurs et beaucoup d’incompétence de la part de la GRC , selon moi et selon la famille LeBlanc.

Ouvrir en mode plein écran Claude Bourgeois administre une page Facebook consacrée à cette tragédie, intitulée «Justice pour Marcel et Marcia». Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Il souhaite aussi que la GRC lève le voile sur le dossier et qu’elle explique à la famille et au public quelles preuves ont été collectées.

Au début d’une enquête, je peux voir que tu ne veux pas donner ton information. Tu gardes tes cartes près de toi. Mais là, ça fait trente ans. Tu peux divulguer d’autres informations au public , plaide Claude Bourgeois.

Comme Jacqueline et Oscar LeBlanc, il croit que le fait que trente ans se sont écoulés depuis le meurtre de Marcia et Marcel peut à la fois être une bonne et une mauvaise chose.

Je pense que plus le temps passe, plus c’est difficile d’avoir des réponses. Mais les gens sont plus détachés de l'événement, donc le monde pourrait commencer à parler maintenant.

Le dossier n’est pas fermé, selon la GRC

Trois décennies plus tard, la GRC indique qu’elle est toujours en quête d'informations permettant de résoudre cette affaire.

Aucun dossier n'est fermé tant qu'il n'est pas résolu , indique par courriel le caporal Hans Ouellette.

La police indique qu’elle souhaite toujours parler à Roger LeBlanc, qu’elle présente comme une personne d’intérêt et à toute autre personne qui pourrait lui donner un coup de main.

Bien que ce mois de novembre marque le 30e anniversaire des homicides, il se peut que quelqu'un ait des informations qu'il n'a pas encore communiquées ou qu'il se souvienne de détails qui pourraient aider l'enquête , affirme le caporal Ouellette.

Il demande aux gens qui détiennent des informations d’entrer en contact avec la police, et ce, même s’ils pensent qu'il s'agit d'éléments sans importance.