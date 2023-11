La police de Vancouver assure déployer d’importants moyens pour retrouver la trace de Randall Hopley, un délinquant sexuel à haut risque qui s’est séparé de son bracelet de surveillance le 4 novembre.

La police de Vancouver continue activement ses recherches pour mettre la main sur celui qui fait désormais l’objet d’un mandat international. Nous avons 18 personnes à temps plein qui travaillent sur cette affaire. C’est notre priorité numéro 1 , assure Tania Visintin, porte-parole de la police de Vancouver.

Les policiers auraient reçu une quarantaine de signalements. Aucun d’entre eux n’a permis d’aboutir à lui , explique Tania Visintin.

La police de Vancouver a diffusé de nouvelles photos de Randall Hopley, qui doivent permettre de mieux l’identifier . Si des gens l’aperçoivent, ils doivent appeler le 911 immédiatement , rappelle Tania Visintin, qui compte sur les signalements de la part des citoyens. C’est comme ça que nous l’aurons.

Les policiers tentent de remonter la trace de cet homme de 58 ans, condamné pour voies de fait et crimes à caractère sexuel, dont trois contre des enfants. On sait qu’il a pris un bus quand il a quitté sa maison de transition. Il est descendu à l’intersection Main et Broadway. C’est là qu’il s’est séparé de son bracelet de surveillance , détaille Tania Visintin.

Nous sommes toujours en train d’essayer de déterminer dans quelle direction il est ensuite parti. On contacte les hôpitaux, les transports, les refuges, les compagnies aériennes , poursuit la policière.

Polémiques

Quelques jours après la disparition de Randall Hopley, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a blâmé la commission des libérations conditionnelles du Canada. Il lui reproche de ne pas avoir mis en place des mesures de protection suffisantes pour empêcher le fugitif de s'enfuir.

Il a ensuite demandé au Sénat d'adopter un projet de loi fédéral sur la réforme de la libération sous caution, ou projet de loi C-48 (Nouvelle fenêtre), qui vise les récidivistes violents, déclarant qu'il était inacceptable que ce projet de loi n'ait pas encore été adopté.

« Intérêt politique »

Guillaume Garih, avocat spécialiste en droit criminel, estime que David Eby a un intérêt politique en soulevant ce genre d’inquiétudes, car elles sont partagées par une bonne partie de son électorat .

Pour Guillaume Garih, une réforme n’est pas nécessaire . Il arrive qu’il y ait des échecs, mais cela ne revient pas à dire que la décision a été mal prise. Ces décisions sont prises de façon très précautionneuse. Il y a une consultation avec des experts psychiatriques, des experts sur le risque, et l'échec fait malheureusement partie du système de réintégration.

La personne qui a failli, c’est M. Hopley, ce n’est pas nécessairement le système.

Rob Dhanu, un ancien avocat de la Couronne, estime que le projet de loi voulu par David Eby n'aurait rien changé à la situation de Randall Hopley à ce stade. Selon lui, le projet de loi ne vise qu'à imposer des peines plus sévères aux personnes qui comparaissent devant les tribunaux après avoir commis une infraction violente répétée.

Ces infractions concernent des individus qui ont des antécédents de violence, des individus qui comparaissent devant les tribunaux pour des infractions graves liées aux armes , a déclaré Rob Dhanu.

Lundi, la députée provinciale de B.C. United, Elenore Sturko, a suggéré que le service des poursuites de la Colombie-Britannique aurait pu faire plus pour garder le fugitif en détention après sa récente violation des règles de surveillance.

Elle fait ici référence aux faits commis par l’homme en janvier dernier, lorsqu’il avait violé ses ordonnances de surveillance. Il avait alors prétendument été surpris en train d'utiliser un ordinateur dans une bibliothèque publique, à moins d'un mètre d'un groupe d'enfants.

Guillaume Garih veut rester prudent : il y aura une enquête interne pour savoir quels ont été les dysfonctionnements qui ont conduit à cet échec. Attendons d’avoir l’information avant de pointer du doigt .

Avec des informations de Jon Hernandez et de Wildinette Paul