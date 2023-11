Reconnecter les jeunes à la nature, une serre hydroponique à la fois

Enseignants et élèves travaillent de concert avec l'entreprise de Québec Vireo pour cultiver des légumes dans une serre hydroponique, et par le biais de ce projet éducatif, se reconnecter à la nature.

En six ans d’existence, ce sont déjà plus de 250 écoles au pays et aux États-Unis qui ont pu en bénéficier jusqu’à présent.

Ouvrir en mode plein écran Une photo de la classe de 4e année de Mme Pascale à l’École Saint-Claude avec Alexandre Chamberland, président fondateur de Vireo. Photo : Radio-Canada / Marie-Audrey Houle

La classe de 4e année de Mme Pascale à l’École Saint-Claude est une habituée de la serre de Vireo. Le projet est venu des élèves. Lors de la pandémie, ils étaient très inquiets de savoir si on allait pouvoir avoir des fruits et légumes avec la fermeture des frontières. Ils ont cherché une solution locale et ont décidé de faire pousser eux-mêmes des légumes , raconte l'enseignante.

Ils ont donc commandé une serre en ligne, mais avec la fermeture des classes, ils ont perdu leur récolte. Au retour, ils ont cherché une solution de serre plus adaptée au milieu scolaire et ont trouvé l'entreprise Vireo. Des demandes de subventions plus tard, le projet s’est concrétisé. Depuis, les élèves ayant gradué viennent faire l’enseignement aux nouveaux étudiants de la classe de Mme Pascale pour que le projet se poursuive au fil du temps.

On réussit à le faire par de la pédagogie active en utilisant, dans notre cas, un potager hydroponique qui peut faire pousser des légumes à l’année, que les élèves peuvent donner à une œuvre de charité ou vendre à un endroit, n’importe quel projet qui fait sens pour eux et qui leur permettra d’apprendre , explique Alexandre Chamberland, président fondateur de Vireo.

Ouvrir en mode plein écran Des élèves s'affairent à récolter des laitues qui seront offertes à une popote. Photo : Radio-Canada / Marie-Audrey Houle

Jour de récolte

Lors du passage de Radio-Canada, c’était jour de récolte. On a fait pousser de la laitue pour la donner à la Popote et Multi-Services que eux cuisinent et donnent à ceux qui ne peuvent pas rester chez eux , raconte Nicolas, un des élèves de l'école Saint-Claude

D’abord on prend des substrats. C’est comme des petits blocs dans lesquels on met des graines. On les met ensuite dans la pouponnière et puis ça pousse. On les met ensuite dans la serre. Tu changes l’eau et mets des produits tous les jours , précise Margot, elle aussi élève de Mme Pascale.

Ouvrir en mode plein écran Les potagers éducatifs Vireo sont présents dans quelque 200 écoles au Québec. Photo : Radio-Canada

La serre mesure 2 mètres de haut et peut abriter 99 plants. Il n’y a aucune terre, seulement de l’eau et c’est en modifiant le pH du plant qu’il pousse. L’entreprise offre un accompagnement complet pour la classe qui souhaite se lancer dans cette aventure avec une plateforme d’accompagnement numérique qui contient un calendrier et des capsules d’enseignement.

Ouvrir en mode plein écran Des laitues dans la serre hydroponique à l'École Saint-Claude à Québec Photo : Radio-Canada / Marie-Audrey Houle

Enseignements

Ce sont des valeurs entrepreneuriales qu’on développe, la bienveillance et l’entraide avec la communauté. C’est la base de l’enseignement de développer des citoyens engagés dans leur communauté , ajoute Mme Pascale.

Une fois les plants de laitue récoltés et mis en sac avec un mot personnalisé, les élèves ont pris le chemin de la popote située à côté de leur école. Malgré la pluie, ils étaient tout sourire lorsqu’ils ont remis leurs sacs.

On a un engagement de 5 ans avec la popote, c’est notre 3e année , souligne Mme Pascale. Le jour même, les élèves allaient s’affairer à leur prochaine mission : faire pousser des plants de bok choy.