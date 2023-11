Les étudiants s’unissent pour réclamer des stages rémunérés

En grève, des milliers d’étudiants de cégeps et d'universités se sont mobilisés vendredi afin de réclamer la rémunération de leurs stages. Aux quatre coins du Québec, les étudiants ont multiplié les actions pour se faire entendre.

À Québec, Chicoutimi, Sherbrooke ou encore à Montréal, des centaines de manifestants se sont rassemblés afin de protester contre la précarité dans laquelle se trouvent certains étudiants en ne percevant aucun salaire durant leur stage.

Ces étudiants doivent travailler des heures en plus pour payer leur nourriture, leur loyer, et on s’entend que vu la situation actuelle tout coûte plus cher. Ça fait exploser le nombre d’heures juste pour survivre , déplore Pénéloppe Dagenais-Lavoie, coordonnatrice aux affaires externes pour l’Association des étudiants en sciences sociales de l’Université Laval, qui a manifesté avec des centaines d’étudiants devant l’Assemblée nationale.

Les stagiaires, c’est de la main-d'œuvre bon marché qu’on utilise pour pouvoir augmenter les effectifs sans avoir à dépenser énormément d'argent , estime Lili-Mei Gagnon-Vézina, étudiante du Cégep de Sherbrooke, qui participait au mouvement étudiant dans sa région.

Ouvrir en mode plein écran Des étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ont rencontré la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, après la manifestation. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

84 % des stagiaires ne perçoivent pas une pleine rémunération

Cette journée de grève s’inscrit dans la campagne nationale Au Front pour la rémunération, un collectif d'organisations étudiantes nationales et locales qui regroupe plus de 250 000 étudiants de niveau collégial et universitaire au Québec.

En s’appuyant sur une étude menée récemment par l’Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS), les étudiants veulent convaincre le gouvernement du Québec d’investir des centaines de millions de dollars pour que les stages qu'ils effectuent durant leurs cursus soient rémunérés.

L'Institut a publié au mois d’octobre les résultats de cette étude sur la rémunération des stages. Il y a environ 140 000 stages au Québec au niveau universitaire et collégial et c’est environ 84 % d’entre eux qui ne reçoivent aucune forme de rémunération , précise la co-auteure de ce rapport, Julia Posca, chercheuse à l' IRIS , en entrevue à Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Selon une étude de l'IRIS, les stages non rémunérés touchent particulièrement des métiers souvent choisis par les femmes. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Au niveau du salaire minimum, pour un stage moyen de 28 heures par semaine à raison de 12 semaines, ça coûterait à l'État québécois comme employeur 388 millions de dollars. Pour le secteur privé, ça serait une dépense de 173 millions, puis ça serait un moyen de reconnaître l'apport des stagiaires.

Julia Posca croit aussi que la non-rémunération des stages soulève la question de la reconnaissance du travail étudiant. Elle constate aussi que les stages non rémunérés touchent particulièrement des métiers à prédominance féminine.

À l’université, la santé est la discipline qui compte le plus de stages réalisés (48 %), tandis qu’au collégial, c’est dans les sciences biologiques (52 %) que l’on en retrouve le plus. Notons que les techniques biologiques et la santé sont deux domaines d’études à forte prédominance féminine.

Dans une déclaration écrite, le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, assure travailler sur différents scénarios et que son gouvernement s'est engagé à rémunérer certains stages dans le secteur public.