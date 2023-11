A Maze in Corn peut être indemnisé pour davantage de pertes liées au canal de dérivation

La Cour d’appel du Manitoba a statué que la ferme-parc d’attractions A Maze in Corn peut demander une indemnisation pour plus de pertes causées par l’ouverture du Canal de dérivation de la rivière Rouge en automne 2019.

A Maze in Corn crée, entre autres, un labyrinthe de maïs, une maison hantée et une forêt hantée chaque automne.

La ferme située près de Saint-Adolphe portait en appel des décisions de l’Organisation de gestion des situations d'urgence et de la Commission d’appel de l’aide aux sinistrés du Manitoba, selon la décision publiée cette semaine.

En octobre 2019, la province a décidé d’ouvrir les portes du canal de dérivation, en raison du niveau exceptionnellement élevé de la rivière Rouge. C’était la première fois que la structure a été actionnée à l’automne.

Publicité

Selon la décision, la province avait conclu qu’il serait moins coûteux d’inonder artificiellement des propriétés au sud de Winnipeg que de permettre un refoulement des égouts dans la capitale.

Après l’activation du canal, l’inondation était immédiate et grave, inondant totalement la maison hantée de l’entreprise en l’espace de quelques heures .

La ferme a donc demandé d’être indemnisée par l’Organisation de gestion des situations d'urgence pour ses pertes qu’elle estimait à 1 161 789,05 $. Elle demandait, entre autres, des centaines de milliers de dollars pour des dommages à la marque causée par l’inondation, avec le soutien d’un rapport d’une firme de marketing.

L’Organisation de gestion des situations d'urgence a rejeté plusieurs catégories de dommages relevés par la ferme, dont ceux liés à la marque, des occasions ratées d’investissement et des honoraires professionnels.

Publicité

L’indemnisation a été fixée à 181 559,15 $. La ferme a ensuite porté cette décision en appel à la Commission d’appel de l’aide aux sinistrés du Manitoba. L’appel a été rejeté et l’entreprise a demandé d’être entendue par la Cour d’appel du Manitoba.

Dans la décision écrite par la juge Holly Beard, le tribunal examine la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge et les intentions des élus qui l’ont créé.

La juge relève notamment des commentaires du premier ministre à l’époque, Gary Doer : Nous avons fourni la pleine indemnisation, et je suis heureux que notre [loi] fourni ce que [l’opposition] ne voulait pas donner en 1997 quand des gens ont été affectés par la vallée de la rivière Rouge.

Elle examine alors le droit entourant les appropriations aux yeux de la loi, et note que l’effet légal de causer la perte de l’utilisation d’une propriété privée en raison d’inondation artificielle pour l’intérêt public peut équivaloir l’effet légal de réduire ou de retirer des permis de coupe de bois, des droits miniers ou considérablement limiter le développement foncier .

L’inondation artificielle de la propriété dans cette affaire constitue une appropriation aux yeux de la loi , précise la juge.

Elle conclut que dans le cadre légal entourant des appropriations de ce genre et celui de la loi manitobaine, A Maze in Corn peut être indemnisé pour ses pertes liées à la marque et à l’investissement, ainsi que pour des honoraires professionnels.

La juge Holly Beard a renvoyé la cause devant l’Organisation de gestion des situations d'urgence pour que celle-ci puisse réévaluer l’indemnisation de la ferme, compte tenu des conclusions du tribunal.