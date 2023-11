Guerre Israël-Hamas : Olivia Chow veut un cessez-le-feu et la libération des otages

Vendredi, la mairesse de Toronto a lancé un appel au calme et a demandé un cessez-le-feu dans le conflit qui oppose Israël au Hamas.

Celle-ci exige également la libération de tous les otages qui sont détenus par le Hamas.

Plusieurs manifestations ont eu lieu dans les rues de la ville depuis le début du conflit. De plus, les tensions sont vives sur les campus de la région.

J'ai toujours plaidé pour la paix. Je choisirai toujours l'espoir et la compassion. Je crois que la violence n'est jamais la solution , a déclaré Mme Chow dans une déclaration écrite publiée sur X.

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Je crois que la paix ne peut venir que par la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et un cessez-le-feu, comme l'ont demandé les organisations humanitaires, y compris les Nations unies.

Mme Chow a également affirmé que beaucoup de personnes dans la ville vivent dans la peur.