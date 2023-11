L’entreprise Minerai de fer Québec, qui est propriétaire de la mine du lac Bloom, près de Fermont, est la seule entreprise nord-côtière à obtenir une part des 1000 mégawatts (MW) disponibles pour des projets industriels au Québec. Les 11 bénéficiaires ont été révélés vendredi matin.

C'était au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon, que revenait la tâche de choisir les projets que la société d'État devra alimenter parmi plus de 150 requêtes.

Pour le chef de la direction de Minerai de fer Québec, David Cataford, l’obtention de 25 mégawatts pour l’optimisation de leur installation à Fermont afin de produire le fer le plus pur sur la planète , qui servira à produire de l'acier vert, est une nouvelle réjouissante.

Ouvrir en mode plein écran David Cataford est chef de la direction de Minerai de fer Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On est très heureux que le gouvernement ait décidé d’investir une partie des mégawatts dans la filière de l’acier vert , soutient-il.

Publicité

Ce dernier ajoute que l'usine sera un maillon essentiel dans le virage vert de la province.

On estime que 100 millions de tonnes d’aciers verts seront nécessaires pour faire la transition énergétique québécoise et canadienne. Donc l’investissement en mégawatts qu’on voit aujourd’hui dans notre projet va nous permettre de commencer la chaîne de l’acier vert ici au Québec , déclare David Cataford.

Le projet évalué à 470 millions de dollars pourrait créer 70 emplois permanents s’il va de l’avant.

L’hydrogène au programme de Québec

Malgré les propos tenus par le ministre Pierre Fitzgibbon en janvier dernier, qui prévenait les industries que le Québec n'avait pas les moyens d'accepter les 9000 MW de projets d'hydrogène sur son bureau, l’entreprise Air Liquide, TES Canada et Greenfield ont tout de même remporté 300 des 1000 mégawatts disponibles.

Cette annonce rassure la compagnie Hy2Gen, qui n'a par contre pas obtenu de bloc d'énergie pour ses projets à Baie-Comeau. Selon ses informations, Québec continue de les étudier.

Ouvrir en mode plein écran Les projets d'hydrogène et d'ammoniac vert d'Hy2Gen auraient besoin de 300 mégawatts. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le projet d'hydrogène et d'ammoniac vert du PDG d'Hy2gen, Cyril Dufau-Sansot, aurait besoin de 300 mégawatts. Ce dernier a bon espoir que d'autres blocs d'énergie seront attribués au cours des prochains mois et que son projet pourrait être sélectionné.

Publicité

On est assez sûr que notre projet est pertinent et qu’il pourrait être éligible, surtout si on regarde l’annonce qui a été faite concernant le projet de TES Canada qui a beaucoup de similitudes avec le nôtre , souligne Cyril Dufau-Sansot.

Il ajoute qu’il compte obtenir une réponse en décembre ou en janvier.

Pour être certaine d'être retenue, l’entreprise Hy2gen avait signalé en avril dernier avoir reconfiguré son projet et retardé de deux ans la date d'entrée en activité.

De son côté, le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, garde espoir que l'entreprise pourra s'établir dans sa région.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie