À l'approche de Diwali ce dimanche, plusieurs membres des communautés hindoue, jaïne et sikhe expriment leur désarroi suite à l'interdiction des feux d'artifice privés à Brampton et Mississauga.

C'est décevant. Nous avons parlé à de nombreux membres de la communauté et leur moral est à la baisse. Ils se sentent un peu tristes que cette restriction leur soit imposée , selon Yudhisthir Dhanrajh, chef spirituel au Centre communautaire Brampton Triveni Mandir.

L'année dernière, la Ville de Brampton a adopté une mesure interdisant l'utilisation et la vente de feux d'artifice. De son côté, la Ville de Mississauga a augmenté de façon significative les amendes liées à de telles infractions.

Si M. Dhanrajh souligne le caractère religieux de Diwali, des responsables des deux municipalités insistent que l’interdiction est une question de santé et de sécurité.

De son côté, une résidente qui prévoit participer à la fête se dit très déçue et aurait préféré un meilleur compromis.

Nouvelles règles

En 2022, la Ville de Brampton a reçu 1491 appels concernant des feux d'artifice, contre 492 en 2018, selon Dennis Keenan, conseiller municipal et initiateur de la mesure.

Auparavant, les citoyens pouvaient utiliser des feux d'artifice à courte portée sur leur propriété privée lors de quatre fêtes annuelles : la fête de la Reine, la fête du Canada, Diwali et le jour de l'An.

La nouvelle réglementation exige désormais un permis pour l'utilisation de tels feux d'artifice durant ces festivités.

De plus, les amendes minimales pour l'usage de feux d'artifice ont été augmentées et sont désormais fixées à 500 dollars, et à 1000 dollars pour leur vente.

Du côté de Mississauga, à partir du 1er décembre, toute personne reconnue coupable d'une utilisation inappropriée de feux d'artifice sera passible d'une amende maximale de 100 000 dollars, contre 5000 dollars auparavant.

À la recherche d’un compromis

Bien qu'il comprenne la position de la Ville de Brampton, M. Dhanrajh pense qu'un compromis aurait été préférable afin répondre aux attentes des membres des communautés qui désirent célébrer ainsi qu’aux préoccupations des résidents.

Peut-être pourrait-on envisager des restrictions sur certains types de feux d'artifice ou leur usage dans certains espaces. Une interdiction totale n'est pas la bonne solution , suggère M. Dhanrajh.

La Ville de Brampton souligne que sa priorité reste la santé, la sécurité et le bien-être des citoyens.

L'interdiction des feux d'artifice réduit les risques d'incendie, de blessures et de dommages pour les résidents, les animaux domestiques et les propriétés. Ça réduit aussi la pollution de l'air, les débris ainsi que les bruits excessifs , écrit un porte-parole de la Ville dans un communiqué envoyé à Radio-Canada.

Pour compenser, la Ville organise sa première fête annuelle de Diwali ce dimanche, avec feux d'artifice officiels, musique et plats traditionnels, ajoute-t-on.

Une question de respect

Diwali, le festival des lumières , est une célébration majeure dans l'hindouisme, le jaïnisme et le sikhisme, explique M. Dhanrajh. Nous célébrons en illuminant nos demeures, nos temples et nos communautés. Les lumières électriques et les feux d'artifice jouent un rôle important, de même que les feux d'artifice. Ils sont symboliques. C'est une façon festive de montrer à quel point on est heureux.

Même si elle est déçue, Ruchi Wali, résidente de Brampton qui compte participer à la fête, se dit résignée. Il existe d'autres manières de célébrer Diwali. Il y a des feux d'artifice silencieux, vous pouvez donc utiliser cette option , indique-t-elle.

La Ville précise que la nouvelle réglementation n'affecte pas les cierges magiques.

Ouvrir en mode plein écran Un homme et sa fille célèbrent Diwali avec un cierge magique, aussi connu sous le nom de cierge merveilleux ou d'allumette japonaise. (Archives) Photo : Associated Press / Hiro Komae

Cependant, Mme Wali critique l'interdiction totale et espère une révision de la loi pour mieux répondre aux besoins de ceux qui veulent célébrer. On pourrait bannir les feux d’artifice après une certaine heure ou [désigner des] emplacements autorisés pour mieux accommoder tous les besoins de la communauté.

Elle affirme que cette fête religieuse lui est très importante.

L'utilisation de feux d'artifice et de pétards est mentionnée dans nos textes [religieux]. C'est donc une vieille tradition que nous suivons et nous nous attendons à ce qu’un respect soit accordé.

Pas de fête particulière

Du côté de Mississauga, Matt Mahoney, conseiller municipal du quartier 8, affirme que l’augmentation des amendes ne cible pas les célébrants du Diwali, ni une fête particulière .

Il affirme que des débordements ont été observés par le passé. Nous ne voulions pas interdire les feux d'artifice. Nous voulions que les communautés puissent se réunir pour organiser des fêtes et allumer des feux d'artifice en toute sécurité. Mais nous avons constaté que ce n'était pas possible”, dit-il.

Il souligne que cette amende concerne uniquement les infractions les plus graves, traitées par la Cour provinciale.