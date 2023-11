Le SPS et la SQ s’attaquent aux comportements imprudents

Au cours de la prochaine semaine, le Service de police de Sherbrooke (SPS) et la Sûreté du Québec renforceront leurs interventions pour prévenir les comportements imprudents sur la route.

Le SPS et la SQ se joignent à tous les services de police de la province et aux contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour cette opération sous le thème Sur la route, on se conduit bien.

Comportements imprudents les plus fréquents Ne pas céder le passage

Passer au feu rouge

Ne pas faire un arrêt obligatoire

Suivre un véhicule de trop près Source : Service de police de Sherbrooke

En plus d’une augmentation des interventions sur le réseau routier, une campagne de sensibilisation a été préparée pour rejoindre les Québécois sur les réseaux sociaux des différentes organisations policières et de la SAAQ .

C’est un enjeu important. Avec les conditions routières et le froid qui arrive, c’est important de respecter une bonne distance , souligne la relationniste au Service de police de Sherbrooke, Isabelle Gendron.

Selon le SPS, entre 2020 et 2022, les comportements imprudents ont causé 50 % des collisions ayant entraîné des dommages corporels. Il s'agit d'une augmentation de trois points de pourcentage par rapport aux données de 2010 à 2012.

À Sherbrooke seulement, en 2021, 375 accidents avec blessés ont été rapportés, dont 37 impliquant des piétons.

Le SPS se mobilise

Cette année au SPS, conjointement avec la Ville de Sherbrooke et la SAAQ , on a mis sur pied la campagne Bon pied, bon œil. On se fait signe et on veut que les piétons soient sensibilisés à leurs comportements puisque plus les piétons sont vigilants et visibles, plus c’est facile pour les conducteurs, surtout dans cette période durant laquelle il fait noir très tôt , explique Isabelle Gendron.

On fait beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes, des adolescents. C’est important pour le SPS .