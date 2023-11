Le Bloc québécois réclame un meilleur financement pour l’emploi d’étudiants durant l’été

Les deux députés du Bloc québécois du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe, demandent au gouvernement fédéral une bonification du programme Emplois d’été Canada.

Le budget du programme, qui permet aux employeurs d'embaucher des travailleurs étudiants, avait notamment été augmenté de 400 000 $ dans la circonscription de Lac-Saint-Jean pendant la pandémie. Ces sommes supplémentaires ont toutefois été retirées l'été dernier.

Il [le budget] est revenu au niveau prépandémique, mais le niveau prépandémique n’a jamais été indexé, a assuré le député de Jonquière, Mario Simard, lors d’une conférence de presse. Ça veut dire que, pour plusieurs organismes, l’augmentation du salaire minimum a fait en sorte de couper les heures qui étaient accordées. Donc, moi, je suis là depuis 2019 avec Alexis. On demande depuis 2019, et même avant que nous, on soit là, il y avait des députés qui demandaient une indexation de cette enveloppe-là. Ce n’est pas quelque chose qui est nouveau pour le gouvernement fédéral.

Trop de demandes pour l’offre

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, plus de la moitié des entreprises ou des organismes qui avaient fait une demande n'ont pas pu recevoir de financement, selon les députés. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, environ une centaine d'organismes appuient la demande du Bloc québécois, dont le directeur général du Centre du lac Pouce, Laval Dionne.

Laval Dionne est le directeur général du Centre du lac Pouce. (Photo d'archives)

Nous autres, juste au camp de vacances, à peu près 60 % de notre clientèle est accueillie gratuitement ou à faible coût parce qu'ils proviennent de milieux vulnérables, a-t-il expliqué. Des personnes handicapées aussi, des personnes avec des besoins particuliers qui demandent un encadrement un peu plus serré, ça prend du personnel. Donc, quand on a moins d'argent et qu'on ne veut pas couper dans ces services-là, des fois, on fait des déficits. L'année passée, on a fait 35 000 dollars de déficit en raison de ça.

De son côté, la coordonnatrice à la Moisson d’Alma, Annie-Claude Tremblay, affirme qu’il sera difficile de maintenir ses services sans le financement du gouvernement fédéral, qui lui permettait d’employer des jeunes.

Si je n’ai plus d’étudiants pour l’été, je dois fermer quelques semaines dans l’été pour pouvoir prendre des vacances, toute notre équipe, a-t-elle affirmé. Donc, ça fait en sorte qu’on coupe les services alimentaires.

Avec les informations de Claude Bouchard