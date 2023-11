Les danseurs hip-hop de la grande région de Québec brillent à l’international

Alors que le hip-hop célèbre ses 50 ans, des danseurs de la région de Québec se démarquent de plus en plus sur la scène internationale avec ce style qui a beaucoup évolué. Une jeune danseuse de 18 ans a été choisie pour faire partie d'une populaire troupe de danse en Nouvelle-Zélande.

Méann DiMuzio a des étoiles dans les yeux. En octobre dernier, elle s'est envolée vers Rome pour participer aux auditions de la Royal Family Dance Crew, une troupe néo-zélandaise . La meilleure troupe au monde , selon elle.

En compétition avec 230 autres danseurs de partout dans le monde, elle a été sélectionnée. Les huit autres danseurs retenus sont originaires de la Bulgarie, de l'Italie, de la Turquie, du Danemark et de l'Angleterre. Je suis la seule et la première Canadienne. Je capotais!

Ouvrir en mode plein écran Méann DiMuzio au Studio Party Time. Elle ira danser avec ses idoles en Nouvelle-Zélande pour un an, dès janvier. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

La troupe s'est notamment produite aux côtés de Jennifer Lopez en 2020 et de Rihanna lors du dernier Super Bowl. Les danseurs de cette troupe ont entre autres participé au vidéoclip Sorry de Justin Bieber.

Un rêve qui se réalise pour la jeune femme de 18 ans. C'est une troupe extrêmement respectée et reconnue du monde de la danse.

La Royal Family Dance Crew a remporté trois championnats du monde.

La fierté au Studio Party Time

Méann évolue au Studio Party Time depuis l'âge de 8 ans. Elle a entre autres dansé avec la troupe BAD, qui s'est illustrée lors de la quatrième saison de l'émission Révolution.

Le fondateur Guildo Griffin, qui est aussi un pionnier du hip-hop à Québec, jubile.

C'est sûr que c'est un honneur, en même temps c'est une petite médaille, en se disant qu’on est sur la bonne voie. Québec est sur la map grâce à Méann. C'est une fierté incroyable.

Ouvrir en mode plein écran Guido Griffin et Méann DiMuzio du Studio Party Time Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Il estime que la Royal Family Dance Crew est la meilleure troupe au monde. La chorégraphe Parris [Goebel] est extraordinaire. Les danseurs ont une discipline, un style qui est très précis, les mouvements sont isolés, c'est beau.

Son studio a vu évoluer de nombreux danseurs qui se sont distingués, notamment aux États-Unis.

Il constate que les troupes québécoises ont développé une carte de visite unique chez nos voisins du sud.

Au Québec, on est habitué à travailler ensemble et à collaborer en équipe. Souvent, aux États-Unis, ils vont travailler l'individu, ils vont l’inclure dans une équipe. Quand on arrive en compétition, on voit des danseurs individuels danser dans une équipe. Quand on danse, nous, tu vois une famille.

District Mao

Ce n'est pas le seul studio qui s'illustre dans la région. La troupe DM Nation du studio District Mao à Lévis a été couronnée championne du monde de hip-hop en 2022, à Phoenix. Une compétition qui réunissait des danseurs de 55 pays.

La fondatrice et chorégraphe Marie-Odile Haince-Lebel explique que le succès des Québécois s’explique par la créativité. On a peu de moyens. Au Québec, comme en télévision, on va réaliser de grandes choses.

Partout où on va, par exemple aux États-Unis, quand une troupe du Québec arrive, il y a quelque chose qui se passe. Le synchronisme, la rigueur, le travail des danseurs. Il y a de très bons studios de danse.

Ouvrir en mode plein écran Caroline Lemieux (gauche) et Marie-Odile Haince-Lebel (droite) sont chorégraphes chez DM Nation. Photo : Gracieuseté : DM Nation

Un nouveau festival à Québec ?

Emmanuelle Lê Phan abonde dans le même sens. Elle est bachelière en danse contemporaine et a fondé la troupe Tentacle Tribe. Elle a développé son style de breakdance. Ce sont de très bons studios qui se spécialisent au niveau commercial du hip-hop. Mais il y a aussi d'autres avenues qu'un danseur peut prendre .

Le hip-hop est ancré dans le freestyle, l'improvisation. Pour moi, c'est des battles ; c'est des échanges dans des cercles où tu entres et improvises avec ta propre sauce.

Elle souhaite d’ailleurs développer le hip-hop de rue à Québec. Elle travaille sur un projet de festival pour la capitale nationale où la danse hip-hop libre sera mise de l’avant.

Ouvrir en mode plein écran Emmanuelle Lê Phan, fondatrice de la troupe Tenticle Tribe et bachelière en danse contemporaine Photo : Gracieuseté

Ce style de danse aux multiples dérivés a permis de démocratiser la danse, selon la chorégraphe. C'est attirant pour les jeunes et pas juste pour l'élite. Avant le ballet, c'était la royauté. Avec les années, ça change et ça se retrouve pas juste au théâtre, mais aussi dans la rue ou encore au studio.