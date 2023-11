Tournée de Taylor Swift : des billets à 40 000 $ sur des sites de revente à Vancouver

Des billets achetés depuis jeudi pour le concert de la chanteuse Taylor Swift à Vancouver se sont rapidement retrouvés sur les sites de revente, dont Seat Geek, certains affichant des prix oscillant de 1500 à 40 000 $.

De nombreux admirateurs ont soudainement vu leurs espoirs d'écouter leur idole chanter à BC Place les 6, 7 et 8 décembre 2024 s’envoler.

Ils ont alors pris d’assaut les médias sociaux pour exprimer leur déception et accuser la compagnie Ticketmaster de ne pas en faire assez pour empêcher les acheteurs de revendre leurs billets avec un maximum de profit.

Ouvrir en mode plein écran Des billets pouvant atteindre 40 000 $ sont proposés sur le site de revente Seat Geek pour le concert de Taylor Swift le 7 décembre 2024 à Vancouver. Photo : Seat Geek

Ceux qui avaient gagné la loterie et obtenu un code d’accès pouvaient acheter les billets en prévente. Ticketmaster avait dit que, même s'ils avaient obtenu un code de prévente, ils n'étaient pas assurés d'avoir une place, puisque les billets étaient vendus selon le mode premier arrivé, premier servi.

Un système de loterie injuste

Pascal Courty, professeur d’économie à l’Université de Victoria, remet en question l’utilisation des systèmes de loterie dans la vente de billets de concert des « mégaévénements », soit ces événements rares où la demande excède l’offre de façon importante.

Pascal Courty ajoute que ces systèmes n’offrent pas les mêmes chances aux clients d’obtenir des billets au prix régulier, parce que des revendeurs s'en mêlent : La seule façon de contrer cela, c’est de faire en sorte que les billets soient nominatifs.

Le professeur explique que cette façon de faire, plus juste, demanderait un investissement supplémentaire de l’artiste et du promoteur, car cela nécessiterait une technologie plus avancée qui permettrait d’assurer la confidentialité des informations personnelles des acheteurs.

Ouvrir en mode plein écran La vente des billets pour le concert de Taylor Swift à Vancouver, en décembre 2024, a débuté jeudi. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Un procédé de vente de billets « opaque »

Le nombre de codes d’accès offert par Ticketmaster demeure inconnu des utilisateurs. Il est donc difficile de savoir combien de billets sont vendus de cette manière et combien sont achetés par des entreprises plutôt que des particuliers, comme l'explique Pascal Courty.

« Une chose qui est un peu triste, c’est qu’il y a beaucoup d’opacité et que les consommateurs ne savent pas ce qui est leur vraie chance. Est-ce que c’est une chance sur dix, une chance sur cent, une chance sur deux? », dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Micky Harris, une admiratrice de la chanteuse Taylor Swift, tente d'acheter des billets pour son concert à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Pascal Courty estime qu'un meilleur accès à l’information éliminerait beaucoup de stress pour les consommateurs. Par contre, un procédé moins opaque forcerait les compagnies de vente de billets à révéler les autres manières dont ils tirent des bénéfices des événements.