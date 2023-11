20 M$ de Québec au Port de Saguenay pour augmenter les capacités de déchargement

Québec accorde 20 millions de dollars au Port de Saguenay pour améliorer les infrastructures du quai Marcel-Dionne.

C'est la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, qui en a fait l'annonce vendredi après-midi, devant un parterre d'invités.

En fait, le projet, évidemment je ne suis pas une experte du maritime, mais c'est un poste de type multiusager qui va permettre d'accueillir différents types de navires, et donc il va y avoir aussi une autre zone qui va permettre la manutention des grosses marchandises, des marchandises lourdes surdimensionnées. Donc, tout ça ensemble va améliorer la chaîne logistique, et à la faveur de quoi? Bien, à la faveur de davantage de transport maritime et, donc, de moins de transport routier , a expliqué celle qui est aussi vice-première ministre.

Le quai sera notamment allongé de 220 mètres.

Il y a certains trafics actuellement qui peuvent pas venir ici parce que on n'a pas les capacités de charge nécessaires, donc nécessairement ça va passer dans d'autres installations. [...] On entrevoit de la construction de grande envergure directement ici, au port, dans dans la zone industrialo-portuaire. Ça va servir les propres besoins de nos propres clients dans le futur, donc super important pour être compétitif aussi , a précisé le président-directeur général du Port de Saguenay, Carl Laberge.

Ouvrir en mode plein écran Les 20 millions de dollars serviront à apporter plusieurs améliorations à la capacité de déchargement du quai Marcel-Dionne. Photo : Radio-Canada / Sacha-Wilky Merazil

L'argent de Québec provient du Programme d'investissement en infrastructures maritimes et s'ajoute aux 33 millions accordés en 2021 par le gouvernement Legault pour la construction d'un convoyeur qui reliera le quai au parc industrialo-portuaire. Lors de cette annonce, en août 2021, Ottawa avait promis le même montant. Une part additionnelle est attendue des deux paliers pour venir répondre à une hausse des coûts du projet dont la construction a débuté.

Des annonces précédentes

Notre port en eaux profondes demeure un potentiel stratégique de notoriété internationale pour Dubuc, a annoncé par voie de communiqué le député de Dubuc, François Tremblay. Un investissement de 33 M$ pour le convoyeur en 2021 et aujourd'hui 20 M$ qui s'ajoutent pour un nouvel espace à haute capacité portante au quai. Les objectifs d'Avantage Saint-Laurent sur l'axe logistique et environnemental et cet autre engagement planifié de 105,5 M$, s'orientent vers une volonté d'annoncer un projet et des emplois pour l'économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Rappelons qu’un prêt de 105,5 millions a déjà été annoncé par Québec pour doter le port d’infrastructures municipales. Les premiers travaux d’aménagement ont notamment commencé pour alimenter la zone industrialo-portuaire en eau.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, était également présente tout comme la députée de Chicoutimi et ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

À la fin du mois de septembre, le président de la Commission des finances de Saguenay, Michel Potvin, avait annoncé que quatre ou cinq projets sérieux d’usines de la filière batterie songent à s’installer au port de Saguenay.

Avec les informations d'Alexandra Duchaine