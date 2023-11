Le processus de délibération du budget municipal du Grand Sudbury s’amorce cette semaine. Toutefois, la tâche s’annonce difficile pour le conseil municipal.

Cet été, les conseillers se sont entendus sur une cible d’augmentation des impôts fonciers de 4,7 %. Les diverses structures municipales ont par la suite eu à adapter leurs budgets en fonction de cette cible.

Ce 4,7 % devra également couvrir une augmentation de 1,5 % pour les investissements capitaux, selon la recommandation des fonctionnaires municipaux.

Ce prélèvement fiscal pour les investissements capitaux devrait aider à alléger l'important déficit d’infrastructures de la Ville, selon Kevin Fowke, directeur des services corporatifs pour la Ville du Grand Sudbury.

Le comité des finances de la municipalité, auquel siègent tous les conseillers, entendra mercredi des présentations de la part de certaines structures municipales dépendant fortement du financement de la Ville.

Si les élus municipaux n’ont pas de mot à dire sur les détails de ces budgets, qui sont développés et approuvés par les conseils d’administration des divers organismes, ils doivent quand même approuver les montants demandés.

Le Service de police du Grand Sudbury n’a pas réussi à rester en deçà de la cible imposée par le conseil municipal.

Son budget, approuvé par le conseil d’administration des services policiers plus tôt cet automne, comprend une augmentation de 14,3 % sur les deux prochaines années.

Cette augmentation est causée en partie par l’embauche de nouveaux policiers, pour répondre aux attentes de la communauté en matière de sécurité.

La Bibliothèque publique respecte la cible, non sans difficultés

Du côté de la Bibliothèque publique du Grand Sudbury, on a réussi à atteindre une augmentation de budget dans les limites souhaitées par la Ville.

S’il est approuvé par le conseil, le budget de la bibliothèque augmentera de 4,3 % cette année et de 4,1 % l’année prochaine, explique le PDG de la bibliothèque Brian Harding.

Nous ne demandons pas d’augmenter notre niveau de services, nous voulons simplement maintenir les services que nous offrons.

La présentation que fera la bibliothèque à la réunion du 15 novembre sera une chance pour M. Harding de faire valoir les activités de la bibliothèque auprès des conseillers municipaux.

Selon Brian Harding, l'exercice n'a pas été facile, en grande partie en raison des pressions inflationnistes qui font augmenter à la fois les salaires et le coût des livres. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

C’est important que le conseil comprenne que le financement accordé à la bibliothèque est une valeur sûre, qu’il est bien utilisé par la communauté , indique le PDG de la Bibliothèque publique.

Un des principaux défis pour le conseil municipal dans les prochains mois sera de balancer le désir d’éviter une hausse trop importante des impôts fonciers tout en limitant la réduction de services municipaux.

Un déficit d’infrastructure important

Un autre défi considérable dans ce processus budgétaire : la gestion du déficit d’infrastructure de la Ville.

Chiffré à 130 millions par année, ce déficit est une mesure de la différence entre ce que dépense la Ville sur ses infrastructures et ce qu’elle devrait dépenser pour maintenir le niveau de service désiré.

En d'autres mots, c’est le montant qu’il faudrait dépenser pour rattraper le retard sur l’entretien des actifs de la Ville, comme les routes, les édifices et les véhicules.

Dans les dernières années, de nouvelles réglementations provinciales ont poussé la Ville à recueillir davantage de détails sur l’état de ses actifs.

C’est à travers ce processus de recherche que les fonctionnaires ont constaté un important déficit au niveau de l’investissement capital.

La Ville du Grand Sudbury doit maintenir un réseau routier d'une longueur totale de 3 560 km. Photo : Radio-Canada / Sébastien Vachon

Pour Kevin Fowke, il n’y a pas un seul facteur qui a mené à ce déficit, quoiqu’il avoue que la volonté politique de garder au minimum les augmentations des impôts y est pour quelque chose.

Il y a eu, historiquement, un sous-investissement dans nos actifs. On a tendance, dans cette ville, à s’accrocher à nos actifs et à les garder en service au-delà de leur vie utile , explique-t-il.

C’est comme dans notre vie personnelle; si l’on considère une voiture ou une maison, il y a des dépenses que l’on remet, peut-être parce que l’on compte s’en débarrasser.

Vous allez remplacer votre remise lorsqu’elle aura atteint la fin de sa vie, parce que de l’entretenir pendant des années, ce serait jeter de l’argent par les fenêtres.

M. Fowke soutient qu’il ne sert à rien de s’attarder aux décisions du passé et que le conseil municipal, en demandant un plan à plus long terme et un prélèvement supplémentaire de 1,5 % pour le budget capital, démontre une volonté de réduire cet écart.

La succursale principale de la Bibliothèque publique du Grand Sudbury pourrait bientôt emménager dans la Place Tom Davies. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

La bibliothèque du Grand Sudbury, dont à peu près tous les actifs sont comptés dans le déficit d’infrastructure, est très consciente des impacts de ce déficit sur son budget.

Brian Harding donne l’exemple du projet de déménagement de la bibliothèque centrale à la place Tom Davies.

Selon lui, il existe une perception qu’une nouvelle bibliothèque augmenterait le déficit d’infrastructure.

Or, lorsque le déménagement vers la place Tom Davies sera confirmé, M. Harding affirme que l’entretien de l’ancien édifice sur la rue Mackenzie ne comptera plus envers le déficit.

Au lieu d’investir à la fois pour maintenir l’édifice de la bibliothèque et pour maintenir la place Tom Davies, on fera un seul investissement de façon efficace , poursuit-il.

Un budget pluriannuel

L’exercice budgétaire de cette année produira un budget sur plusieurs années, une première pour le Grand Sudbury.

Le budget opérationnel couvrira 2024 et 2025, tandis que le budget capital couvrira une période de 4 ans, jusqu’en 2027.

Si cela rend le processus un peu plus laborieux pour les fonctionnaires municipaux, Kevin Fowke affirme que les avantages de cette planification à long terme sont multiples.

Il se réjouit particulièrement du budget capital sur 4 ans, puisque cela permettra à la Ville de mieux penser à l’avenir.

On a pris des années à accumuler ce déficit, ça prendra des années pour s’en sortir.

Il ajoute que le département d’ingénierie de la Ville sera en mesure de trouver des façons de réduire ses coûts si l’on peut planifier le financement des projets sur plusieurs années.

M. Fowkes ajoute également que le conseil municipal pourrait décider d’emprunter davantage d’argent, alors que sa cote de crédit lui permet d’obtenir des taux d’intérêt avantageux.

La province impose un maximum d'emprunts aux municipalités de 25 % de leurs revenus. Le présent conseil s’est imposé une limite de 10 %.

Selon Kevin Fowke, la dette actuelle de la Ville représente environ 5 % de ses revenus.

Après la rencontre du 15 novembre, où sera déposée la proposition de budget des fonctionnaires municipaux, les conseillers auront quelques semaines pour en débattre, pour apporter des changements et pour consulter la communauté avant de se rencontrer les 18 et 19 décembre prochains pour passer au vote.